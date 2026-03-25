جمعية النهضة النسائية بدبي تختتم «بصمة خير» وتوزّع كسوة العيد

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، من خلال فرعها في منطقة الخوانيج، برنامج «إفطار صائم» ضمن مبادرة «بصمة خير».

والتي تأتي في إطار جهودها الإنسانية والمجتمعية الرامية إلى دعم الأسر المتعففة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد البرنامج تنفيذ حملة متكاملة لتفطير الصائمين على مدار الشهر الفضيل، حيث تم توزيع 900 وجبة إفطار على المحتاجين، ما أسهم في تلبية احتياجات عدد من الأفراد والأسر وتعزيز روح التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع.

ولم تقتصر المبادرة على تقديم وجبات الإفطار، بل امتدت لتشمل إدخال البهجة والسرور على الأسر المتعففة مع اقتراب عيد الفطر.

حيث قامت الجمعية بتوزيع كسوة العيد على قرابة 35 أسرة، في خطوة تهدف إلى إشراكهم بفرحة العيد وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بما يعكس التزام الجمعية برسالتها الإنسانية.

وأكدت الجمعية أن مبادرة «بصمة خير» تجسد نهجها المستمر في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.