"طرق دبي".. جهود مستمرة وخلية عمل على مدار الساعة لضمان تنقل آمن للجميع

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استمرار فرق العمل في أداء مهامها ميدانياً وعلى مدار الساعة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، حيث تركز الجهود على إدارة الحركة المرورية، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتوفير تنبيهات فورية للسائقين، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية تنقلهم إلى وجهاتهم المختلفة بأمان.

وأوضحت الهيئة، أن متابعة الظروف الجوية تتم بشكل مستمر عبر غرفة القيادة المشتركة في مركز التحكم الموحد، من خلال توظيف أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة لتحليل البيانات الميدانية لحظياً، ورصد تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي يسهم في اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة تعزز سرعة الاستجابة وترفع كفاءة إدارة الحالة الجوية، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية ووسائل النقل المتعددة.

وأكدت أن هذه الجهود تنفذ بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى ممثلين عن مناطق التطوير العقاري، وذلك من خلال تكامل الإمكانات وتوظيف التقنيات الحديثة لمتابعة خطط العمل، وإدارة الفرق الميدانية، وتوزيع الموارد بكفاءة أثناء التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة.