بلدية دبي: استجابة سريعة من الفرق الميدانية لحالات الطوارئ ومعالجة بلاغات تجمعات المياه

أكدت بلدية دبي أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ استجابات سريعة وفعّالة للتعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة البلاغات

الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق الإمارة لضمان الحفاظ على السلامة العامة، حيث تواصل الفرق الميدانية المتخصصة، تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها الدولة حالياً، في إطار حرصها على ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة السكان والبنية التحتية، وتعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة تجمعات المياه والتعامل الفوري معها، باستخدام أحدث المعدات والآليات المخصصة لشفط مياه الأمطار.

وتحرص بلدية دبي على المتابعة الآنية لتطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، من خلال مركز التحكم والسيطرة في البلدية لمتابعة الأوضاع الميدانية والتعامل الفوري مع أي مستجدات بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتقليل أي تأثيرات محتملة على الحياة اليومية، حيث يتم التنسيق مع الفرق المعنية لضمان سرعة الاستجابة، إذ تأتي سلامة المجتمع في مقدمة أولويات بلدية دبي، مشيرة إلى استمرار جهودها حتى استقرار الأحوال الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وتشمل الجهود الميدانية تكثيف عمليات التفتيش على شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، إلى جانب توزيع الفرق في المواقع الحيوية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات مائية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعت بلدية دبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب "فارس"، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.