"دفاع مدني دبي" يرفع الجاهزية إلى 100% لمواجهة المنخفض الجوي

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رفع مستوى الجاهزية إلى 100% للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال العميد خبير فراس محمد بالحـصا الشامسي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث في القيادة، إن جميع المراكز التابعة للدفاع المدني رفعت مستوى الإجراءات والاستعدادات إلى أقصى درجات الجاهزية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية.

وأوضح أن الفرق الميدانية جرى توزيعها على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل ديرة، وبر دبي، وجبل علي والواجهة البحرية، بما يضمن سرعة التدخل في مختلف مناطق الإمارة. وأشار إلى جاهزية 26 مركزاً مجهزاً بأحدث الآليات والكفاءات البشرية المدربة، إلى جانب المركز العائم والآليات المتطورة المخصصة لتأمين المسطحات المائية.

ودعا العميد الشامسي الجمهور إلى تجنب التواجد في الوديان ومناطق تجمع مياه الأمطار والمناطق الوعرة، حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على أهمية التواصل مع رقم الطوارئ 997 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.