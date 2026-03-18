«دبي الخيرية» تنفذ 24.4 ألف مشروع في 29 دولة خلال 2025

نفذت جمعية دبي الخيرية خلال العام الماضي أكثر من 24 ألفاً و439 مشروعاً خارجياً، امتد أثرها إلى 29 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالتعاون مع أكثر من 49 شريكاً استراتيجياً، لتحوّل بذلك العمل الخيري من «إغاثة مؤقتة» إلى «منظومة استدامة» شاملة.

وقال أحمد السويدي مدير الجمعية: «إن رسالة دبي الخيرية لا تتوقف عند تقديم المساعدات العينية، بل ترتكز على رؤية إماراتية طموحة تهدف لبناء مجتمعات منتجة.

وقد تجلى ذلك في تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة شملت قطاعات حيوية، استفاد منها الملايين حول العالم، ما يعكس الأثر الحقيقي والملموس الذي تتركه الجمعية في حياة الإنسان، ترسيخاً لنهج القيادة الرشيدة في أن تظل الإمارات دائماً وأبداً عاصمة الإنسانية الأولى».

وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الجمعية، حيث تم تنفيذ 5199 بئراً و3495 مشروعاً لسقيا الماء، بالإضافة إلى إنشاء 10 شبكات مياه رئيسية خارج الدولة.

لافتاً إلى أن هذه المشاريع لم تكن لتوفير المياه فحسب، بل كانت ركيزة أساسية لتعزيز الإصحاح البيئي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المجتمعات الأكثر حاجة.

تمكين اقتصادي

وأضاف: أنه ضمن جهود الجمعية في تعزيز التنمية المستدامة، ركزت الجمعية على مشاريع التمكين الاقتصادي خلال عام 2025.

، حيث نجحت في دعم 1109 أسر منتجة عبر توفير معدات مهنية (آلات خياطة، قوارب صيد، ومعدات حرفية)، وإنشاء 3 مراكز تدريب مهني متطورة لتأهيل الكفاءات المحلية، وإطلاق مشاريع زراعية ومطاحن غلال لضمان الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.

وتابع: وإيماناً بأن المعرفة هي سلاح محاربة الفقر، شهد عام 2025 طفرة تعليمية تمثلت في إنشاء 27 مدرسة جديدة، وتنفيذ 1.361 مشروعاً لدعم التعليم، وبالتوازي مع ذلك، عززت الجمعية القطاع الصحي بإنشاء وتجهيز 17 مستوصفاً طبياً، وتنفيذ 3.388 مشروع رعاية صحية متنوعة.

نماذج عمرانية

وذكر أنه استكمالاً لمبادراتها النوعية، أتمت الجمعية بناء 17 مجمعاً وقرية سكنية خلال عام 2025، ليصل إجمالي المجمعات المنفذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 22 مجمعاً متكاملاً.

وتعد هذه المجمعات نماذج عمرانية حضارية تضم وحدات سكنية، ومساجد، ومراكز خدمات، ومصادر طاقة نظيفة. وإلى جانب المشاريع التنموية، حافظت الجمعية على سرعة استجابتها في حالات الطوارئ.

، حيث نفذت حملات إغاثية شتوية في سوريا تضمنت وسائل تدفئة واحتياجات أساسية، كما سيّرت طروداً غذائية عاجلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة بفلسطين.

وفي مجال الاستدامة البيئية والمسؤولية الدينية والمجتمعية أشار إلى أنه تم تنفيذ 2.941 مشروع وقف خيري، وبناء ودعم 987 مسجداً، ترسيخاً لقيم الصدقة الجارية، ومواكبة للتوجهات العالمية، نفذت الجمعية 4 مشاريع للطاقة النظيفة في مناطق نائية تفتقر للكهرباء، شملت المبادرات تنفيذ 8.623 مشروعاً عاماً، مع تخصيص 322 مشروعاً نوعياً لدعم ذوي الهمم ودمجهم في مجتمعاتهم.

التزام راسخ

وأكد السويدي أن هذه الإنجازات المحققة خلال عام 2025 لتؤكد التزام جمعية دبي الخيرية الراسخ بمواصلة مسيرة العطاء التي انطلقت من أرض الإمارات، مستلهمة رؤيتها من قيم الجود والإخاء الإنساني.

لافتاً إلى أن نجاح هذه المشروعات في رسم ملامح حياة جديدة للملايين، ما هو إلا ثمرة لثقة المحسنين الكرام وتكاتف الشركاء، لتظل الجمعية جسراً ممتداً للأمل، وعنواناً للتمكين، ومنارة تضيء دروب الحياة الكريمة في شتى أصقاع الأرض، وفاءً لرسالة دولة الإمارات السامية في خدمة البشرية وصناعة التغيير الإيجابي المستدام.