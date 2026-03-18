6.3 % زيادة في عقود الزواج بدبي خلال عام 2025

كشفت إحصائيات منصة بيانات دبي الصادرة عن محاكم دبي أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال عام 2025 بلغ 7 آلاف و265 عقداً، بنسبة زيادة قدرها 6.32% عن عام 2024.

حيث كانت عقود الزواج تبلغ آنذاك 6 آلاف و833 عقداً. كما بلغت حالات الطلاق خلال العام الماضي 1785 حالة.

بينما بلغت في عام 2024 حالات الطلاق 1568 حالة. وبحسب البيانات فإن عقود الزواج ارتفعت خلال آخر 4 سنوات 2022-2025 بنسبة 24.95% من 5814 عقداً إلى 7265 عقد زواج.

ويشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي، بلغ في عام 2022 نحو 3 ملايين و718 ألف نسمة وارتفع في عام 2023 ليصل إلى أكثر من 3 ملايين و974 ألف نسمة، ووصل عدد سكان دبي في عام 2024 إلى 4 ملايين و248 ألف نسمة.

وباتت دبي اليوم واجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ورسمت الإمارة عبر خطتها الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، إذ تسهم هذه الخطة في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، خلال الـ 20 عاماً المقبلة.

حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للخطة في: ترقية المناطق الحضرية في دبي، وتحسين كفاءة استخدام مواردها.