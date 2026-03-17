طرق دبي.. جهود متواصلة لتعزيز كفاءة التنقل

بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل في الإمارة ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده على المستويات السكانية والعمرانية والاقتصادية، وما يرافقه من زيادة كبيرة في أعداد المركبات، والتي تجاوزت معدلات النمو العالمية بنحو خمسة أضعاف.
حيث أرست عقود مشاريع جديدة وأنجزت مراحل مهمة في مشاريع أخرى، إلى جانب استمرار العمل في تنفيذ المشاريع الكبرى وحزم من التحسينات المرورية في عدد من المواقع الحيوية في الإمارة.
وذلك وفق الخطط المعتمدة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بما يخدم مختلف مستخدمي الطريق.
حلول مرورية
ومباشرة تنفيذ حزمة من الحلول المرورية السريعة في ثمانية مواقع استراتيجية في الإمارة، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات في عدد من النقاط الحيوية.
كما شهدت الفترة ذاتها افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية في المنطقة وربطها بشكل أكثر كفاءة مع شبكة الطرق المحيطة.
وإنجاز حزمة من أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3 بطول يصل إلى كيلومترين، شملت تحسين البنية التحتية وتطوير مداخل ومخارج الطرق بما يخدم السكان ويرفع مستوى السلامة المرورية.
وتحويل الحركة على شارع المجلس للمتجهين نحو دوار المركز التجاري لتصبح باتجاه شارع قصر زعبيل.
حيث جاء التحديث المروري ضمن خطة تنفيذ الجسور المتبقية في المشروع، والتي من المقرر افتتاحها في أكتوبر 2026، بما سيشكل إضافة نوعية لشبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.