طرق دبي.. جهود متواصلة لتعزيز كفاءة التنقل

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية على مدار الساعة، من خلال فرق عمل متخصصة تعمل باستمرار لضمان إنجازها وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة.

بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل في الإمارة ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده على المستويات السكانية والعمرانية والاقتصادية، وما يرافقه من زيادة كبيرة في أعداد المركبات، والتي تجاوزت معدلات النمو العالمية بنحو خمسة أضعاف.

وخلال الأسبوعين الماضيين وعلى الرغم من الظروف التي شهدتها الدولة واصلت الهيئة تقدمها في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

حيث أرست عقود مشاريع جديدة وأنجزت مراحل مهمة في مشاريع أخرى، إلى جانب استمرار العمل في تنفيذ المشاريع الكبرى وحزم من التحسينات المرورية في عدد من المواقع الحيوية في الإمارة.

وذلك وفق الخطط المعتمدة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بما يخدم مختلف مستخدمي الطريق.

حلول مرورية

وتضمنت مشاريع الهيئة خلال الفترة الماضية افتتاح جسر بطول ألف متر يربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد، في خطوة من شأنها تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسية في المدينة وتخفيف الضغط المروري على التقاطعات المجاورة.

ومباشرة تنفيذ حزمة من الحلول المرورية السريعة في ثمانية مواقع استراتيجية في الإمارة، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات في عدد من النقاط الحيوية.

كما شهدت الفترة ذاتها افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية في المنطقة وربطها بشكل أكثر كفاءة مع شبكة الطرق المحيطة.

وإنجاز حزمة من أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3 بطول يصل إلى كيلومترين، شملت تحسين البنية التحتية وتطوير مداخل ومخارج الطرق بما يخدم السكان ويرفع مستوى السلامة المرورية.

وفي إطار استكمال الأعمال الإنشائية الجارية في منطقة دوار المركز التجاري، قامت الهيئة بتحويل الحركة المرورية مؤقتاً من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، من على الجسر إلى دوار المركز التجاري.

وتحويل الحركة على شارع المجلس للمتجهين نحو دوار المركز التجاري لتصبح باتجاه شارع قصر زعبيل.

حيث جاء التحديث المروري ضمن خطة تنفيذ الجسور المتبقية في المشروع، والتي من المقرر افتتاحها في أكتوبر 2026، بما سيشكل إضافة نوعية لشبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.

وبالإضافة إلى مشاريع الطرق والبنية التحتية أعلنت الهيئة عن تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، في مبادرة تهدف إلى دعم توجهات دبي نحو التحول إلى وسائل النقل المستدامة وتعزيز تبني التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع النقل، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية ومستدامة للمستقبل.

