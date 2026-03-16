960.5 ألفاً عدد متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء» في 2025

كشف التقرير الإحصائي السنوي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن عدد متعاملي الكهرباء والمياه في عام 2025 وصل إلى 960 ألفاً و492 متعاملاً، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2024، حيث كان يبلغ عدد المتعاملين 915 ألفاً و589 متعاملاً.

الكهرباء

وبحسب التقرير، فإن القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بلغت العام الماضي 587 ميجاوات، وإجمالي الكهرباء المستهلكة بلغت 20 ألفاً و475 جيجاوات ساعة، وتصدر القطاع السكني كمية الكهرباء المستهلكة، بواقع 8.454 جيجاوات ساعة، وبلغ عدد متعاملي الكهرباء في العام المنصرم 535 ألفاً و340 متعاملاً، يشكل متعاملو القطاع السكني منهم 65 %، بواقع 350 ألفاً و689 متعاملاً.

المياه

وبيّن التقرير أن القدرة الإنتاجية المركبة لإنتاج المياه المحلاة في العام الماضي بلغت 44 مليون جالون يومياً، فيما بلغ عدد متعاملي المياه في العام الماضي 425 ألفاً و152 متعاملاً، وتصدر القطاع السكني كمية الاستهلاك، بواقع 28 ألفاً و445 مليون جالون، بنسبة 51 %، وشكل متعاملو القطاع السكني منهم 78.6 %، بواقع 334 ألفاً و207 متعاملين. وبيّن التقرير أن السعة التخزينية للمياه بلغت في العام الماضي لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء 610.67 ملايين جالون.

تطوير

وتحرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على مواصلة عمليات تطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والمياه، لتلبية الاحتياجات المتنامية على المياه والطاقة الكهربائية لجميع المناطق التي تخدمها، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات، وتوفير خدماتها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، لاستدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وبناء الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين. وتسعى الشركة إلى تبنّي الابتكار، وتحقيق التميز والاستدامة، في ظل رؤية واضحة للريادة العالمية، وتهدف المبادرات التي تطلقها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتقديم خدمات متميزة، من خلال توفير خدمات كهرباء ومياه موثوقة ونوعية ومستدامة، عبر توفير أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدماتِ المقدمة للجمهور، بما يحقق رفع جودة الحياة.



