«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» منصة وطنية لبناء قيادات المستقبل

أجندة الكلية 2026 تعزز تمكين الإنسان وتسرع تبني الذكاء الاصطناعي

التكامل التعليمي والبحثي مع المبادرات الوطنية يعد قيادات لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن أجندة الكلية لعام 2026 تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتها في ترسيخ موقعها منصة وطنية لتطوير السياسات العامة وبناء القيادات الحكومية، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، وتجسيداً لرؤية تضع استقرار الأسرة وتماسكها في صميم أولويات التنمية المستدامة.

وقال في تصريح لـ«البيان» إن البرامج والمبادرات التي تتبناها الكلية هذا العام صممت بعناية لتعزيز تمكين الإنسان، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.

وأضاف أن أجندة 2026 تعكس رؤية الكلية في بناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستباقية، تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، وتستثمر في الكفاءات الوطنية بوصفها الثروة الحقيقية للدولة، مؤكداً أن تكامل البرامج التعليمية والبحثية مع المبادرات الوطنية يسهم في إعداد قيادات قادرة على تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في كفاءة الإدارة الحكومية وجودة الحياة.

برامج

وأشار إلى أن الكلية استهلت العام بحزمة من البرامج والفعاليات النوعية التي تعكس تكامل أدوارها في التعليم التنفيذي والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، حيث شهد شهر يناير تخريج منتسبي برنامج المدقق الحكومي بالتعاون بين الكلية وجهاز الرقابة المالية بدبي، إضافة إلى تخريج منتسبي برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، في خطوة تؤكد التزامها بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تعزيز النزاهة المؤسسية وتطوير المنظومة الإعلامية.

كما نظمت ملتقى البصائر السلوكية وملتقى القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة إعادة صقل مهارات المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ توظيف العلوم السلوكية والتقنيات المتقدمة في تصميم سياسات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع والأسرة.

ولفت المري إلى أنه تزامناً مع مشاركة الدولة في القمة العالمية للحكومات خلال فبراير الماضي، عززت الكلية حضورها المعرفي عبر برامج متخصصة، إلى جانب حفل تخريج «ندجثون» للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كنموذج تطبيقي يجسد تحويل مفاهيم الاقتصاد السلوكي إلى مبادرات عملية تدعم جودة الحياة.

وخلال شهر رمضان المبارك، أطلقت الكلية سلسلة رمضان المعرفية عبر ثلاث جلسات متتابعة ركزت على قضايا الأسرة والسياسات الاجتماعية، وربطت بين البعد القيمي والبعد المؤسسي في العمل الحكومي، بما ينسجم مع إعلان عام الأسرة ويعزز دور المؤسسات في دعم استقرارها.

وأوضح أن الربع الثاني شهد إطلاق برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، والدبلوم التنفيذي في تصميم الخدمات الحكومية نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز الرشاقة المؤسسية بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الدبلوم التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، فضلاً عن برامج متخصصة في البصائر السلوكية لصناع السياسات، والتسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

حوارات

وأشار إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد استمرار «حوارات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وإطلاق الدبلوم التنفيذي في تطوير السياسات العامة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برنامج تمكين قيادات المستقبل للصف الثاني، والدبلوم التنفيذي في المعرفة والحوكمة وصنع القرار.

كما تنظم الكلية مؤتمراً علمياً حول التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للحوار العلمي وصناعة القرار الرشيد، إلى جانب تنظيم المؤتمر الدولي للإدارة العامة والاقتصاد والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بالشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، بما يعكس اتساع شبكة الشراكات الدولية للكلية ودورها في تعزيز الدبلوماسية المعرفية.

مبادرات

وقال إن ختام عام 2026 سيحمل حزمة من المبادرات والفعاليات الوطنية، تشمل الاحتفال بيوم العلم واليوم الوطني، والمشاركة في معرض جيتكس العالمي لاستعراض أحدث الابتكارات البحثية والتعليمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحكومي.

إضافة إلى استضافة ملتقى HSR 2026 – الشرق الأوسط، الملتقى العالمي التاسع لبحوث النظم الصحية، بما يعزز حضور دولة الإمارات منصةً عالميةً لتطوير سياسات الصحة والنظم الصحية.

كما تنظم الكلية برنامج «قائد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتحديات الذكاء الاصطناعي» ومبادرة «الأصوات الناشئة من أجل الصحة العالمية 2026»، دعماً للأجندة الوطنية للاستدامة وتعزيز صحة المجتمع.