حي رمضان في إكسبو دبي يختتم فعالياته غداً

تختتم مدينة إكسبو دبي، غداً، فعاليات «حي رمضان» الذي يقدم تجربة إفطار مميزة عبر «إفطار المجلس» و«إفطار السوق»، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية، كما يفتح الحي أبوابه لحماة الوطن وعائلاتهم لتناول إفطار مجاني تحت قبة الوصل، في مبادرة تعبر عن تقدير وشكر لجهودهم في حماية الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الإماراتي.

وقالت المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول، إن من أهم أهداف الحدث تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي يقوم عليها الشهر الفضيل، مثل التعاطف والتسامح والمشاركة والتواصل، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المستلهمة من روح رمضان.وأضافت أن «حي رمضان» لهذا العام يجمع بين تجربتين متكاملتين للإفطار.