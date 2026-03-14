مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام ينظم مجلساً رمضانياً بمشاركة ممثلي المجالس الشبابية في الدولة

وتناول المشاركون خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بدور الإعلام في دعم مبادرات الشباب، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجههم في إيصال أفكارهم ومشاريعهم إلى المجتمع، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون والشراكات بين المجالس الشبابية لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم خدمة المجتمع وتعزز أثرها الإيجابي.
وفي هذا الإطار، أكد عبد العزيز الجسمي، رئيس مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام، أن تنظيم اللقاء يعكس حرص «دبي للإعلام» على توفير مساحة للحوار وتبادل الأفكار بين الشباب، وتعزيز التعاون بين المجالس الشبابية وتطوير مبادرات مشتركة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتمكينهم وترسيخ دورهم في المجتمع وإشراكهم في صناعة المستقبل.
وأشار إلى أن المجلس الرمضاني الإعلامي للشباب يمثل خطوة أولى نحو بناء شبكة تعاون واسعة بين المجالس الشبابية في الدولة، بما يتيح إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في إبراز حضور الشباب في المشهد الإعلامي والمجتمعي، انطلاقاً من إيمان مؤسسة دبي للإعلام بأهمية الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في دعم الطاقات الشابة وإبراز قصص نجاحهم.
وشارك في النقاش الإعلامية الإماراتية مارية بن كرم، وصانعة المحتوى في «دبي للإعلام» جواهر أحمد، وشيخة علي من هيئة تنمية المجتمع، حيث أكدوا أهمية توفير منصات إعلامية قادرة على نقل قصص نجاح الشباب إلى المجتمع وتسليط الضوء على مبادراتهم في مختلف القطاعات، إلى جانب توظيف المنصات الإعلامية والرقمية لدعم المبادرات الشبابية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يحفز الشباب على الابتكار والمبادرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي تواجه المجالس الشبابية في التعريف بمبادراتها والوصول إلى الجمهور المستهدف، كما استعرضوا تجاربهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وأكدوا أهمية التعاون بين المؤسسات لدعم حضور المبادرات الشبابية في المجتمع.
حيث قدمن مجموعة من الرؤى والأفكار حول توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، في تطوير مبادرات إعلامية يقودها الشباب.
كما شهد المجلس طرح عدد من الأفكار والمبادرات الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون بين المجالس الشبابية، من بينها تطوير محتوى إعلامي رقمي مشترك، وتنظيم تغطيات إعلامية للفعاليات الشبابية، إضافة إلى استضافة أعضاء المجالس الشبابية في البرامج الإعلامية المختلفة لإبراز مبادراتهم وتجاربهم ومساهماتهم في دعم مسيرة التنمية في الدولة.