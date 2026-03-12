200 فندق ومنشأة غذائية و800 متطوع بحملة «بنك الخير في شهر الخير»

كشفت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، لـ«البيان»، تفاصيل حملة «بنك الخير في شهر الخير»، التي أطلقها البنك بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقالت: تم إطلاق الحملة بالتعاون مع أكثر من 200 فندق ومنشأة غذائية، لتوفير 8 ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين داخل الدولة وخارجها خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 276 ألف وجبة يومياً على مدار الشهر الفضيل.

ومشاركة أكثر من 800 متطوع، وتنفيذ أكثر من 50 مبادرة توعوية للأسر والمدارس والعمال لأهمية الحفاظ على النعمة، مشيرة إلى أن حملة «بنك الخير في شهر الخير» منظومة متكاملة لإدارة فائض الطعام وفق معايير مؤسسية مستدامة بمشاركة الفنادق والمنشآت الغذائية.

أهداف

وقالت: تهدف الحملة إلى تمويل الطعام وتوزيعه على المستفيدين، وتوزيع سلات غذائية للعوائل والمستفيدين من المير الرمضاني، وتنظيم إفطار جماعي للعمال من بنك الإمارات للطعام، إلى جانب توزيع وجبات إفطار ذات قيمة غذائية عالية على المستفيدين من العمال.

وإدارة فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري من خلال إعادة تدويره وتحويله إلى سماد عضوي، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية من خلال مشاركة المتطوعين.

5 مبادرات

وأوضحت أن الحملة تتضمن 5 مبادرات رمضانية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بينها 3 مبادرات رئيسية وهي:

مير الخير ويهدف لتمويل الطعام وتوزيعه على المستفيدين من خلال التبرعات، و«Recycle, Relife»، و«توزيع وجبات الإفطار للعمال في حديقة زعبيل»، إضافة إلى مبادرتين داعمتين تشملان:

«ثلاجة الخير»، و«بيتي بلا هدر»، وذلك ضمن منظومة متكاملة لإدارة فائض الطعام وفق معايير مؤسسية مستدامة.

وأوضحت منال بن يعروف أن مبادرة «مير الخير» تستهدف ما يقارب 7 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها، ومن خلال مبادرة «Recycle, Relife».

حيث سيتم تحويل مليون وجبة من الفنادق والمنشآت الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى سماد عضوي، فيما يستهدف إفطار العمال في حديقة زعبيل الذي ينظمه بنك الإمارات للطعام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك 4000 عامل.

وأضافت: فيما يتعلق بمبادرة «ثلاجة الخير» سيتم توزيع أكثر من 24 ثلاجة في المناطق السكنية والمدارس والمراكز التجارية، بحيث تتيح المبادرة للأفراد والمؤسسات المساهمة في التبرع بالفائض الغذائي من وجبات الإفطار التي يتم استهلاكها بطريقة منظمة وآمنة.

وبالنسبة لمبادرة «بيتي بلا هدر» فهي مبادرة توعوية تستهدف توعية الأسر وطلاب المدارس والعمال على أهمية الحفاظ على النعمة من خلال برامج توعوية تستهدف الجميع وتتوفر بعدة لغات مختلفة وتشمل هذه المبادرة أكثر من 50 برنامجاً توعوياً.

منال بن يعروف:

إفطار زعبيل يستهدف 4000 عامل.. و50 برنامجاً توعوياً ضمن «بيتي بلا هدر»

توزيع 24 ثلاجة في المناطق السكنية والمراكز التجارية للتبرع بفائض الغذاء