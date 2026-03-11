50000 مكمل صحي مسجل في دبي

كشفت بلدية دبي أن عدد المكملات الصحية المسجلة لديها في نظام «منتجي» يبلغ حوالي 50 ألف منتج، مشيرة إلى أن عدد المكملات الصحية التي سجلتها بلدية دبي في العام الماضي بلغ 4000 منتج فيما تم رفض تسجيل أكثر من 1800 منتج من المكملات الصحية.

وأشارت إلى أنه ثمة اشتراطات لتسجيل المكملات الصحية، حيث تتبع بلدية دبي أحدث المواصفات المحلية والعالمية في تقييم وتسجيل المكملات الصحية كما يتم تطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة المنتجات ومنها:

التأكد من مكونات المنتج بشكل كامل وتحديد النسب والتركيزات المسموحة للمعادن والفيتامينات والمكونات الأخرى حسب طبيعة استخدام المنتج كما يتم التأكد من اشتراطات البطاقة التعريفية ومنها التدقيق على الادعاءات وطرق الاستخدام والتحذيرات والآثار الجانبية.

كما يتم طلب الشهادات الفنية الداعمة وتوفير جميع الفحوص المخبرية ذات العلاقة حسب طبيعة المنتج ليتم التأكد بشكل كامل من سلامة المنتج للاستخدام قبل وصوله للمستهلك.

وأوضحت بلدية دبي، أن المكملات الصحية في الإمارة تخضع لمنظومة رقابية ذكية متكاملة تبدأ من المنافذ لضمان مطابقة وتسجيل المنتجات المستوردة عبر نظام منتجي، مع إخضاعها للفحص المخبري قبل الإفراج عنها وفقاً لتقييم المخاطر، من خلال نظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله في أسواق الإمارة.

وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، حيث يتم السماح بتداولها فقط بعد تسجيلها، والتحقق من استيفائها اشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.

ويتأتى ذلك من خلال نظام «منتجي» الذكي، الذي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة، من خلال التقنيات الحديثة، وقاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج، من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تمتد لتشمل الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية لضمان تداول منتجات آمنة، وتفعيل برامج السحب والاستدعاء الفوري للمنتجات غير الآمنة، مدعومة بأنظمة وتطبيقات ذكية لإدارة البلاغات عبر قنوات بلدية دبي المختلفة ومنها نافذة منتجي في التطبيق الذكي لبلدية دبي، وتنفذ بلدية دبي برامج رقابية مستمرة على المنتجات المتداولة في السوق المحلية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير.

ويتم تنفيذ برامج سحب العينات لإجراء فحوص السلامة المخبرية، ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد، الذي يسهم في تعزيز دور الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، أو المنتجات المستوردة، بما يضمن سلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة.

وأشارت البلدية إلى أن عدد العينات التي تم سحبها لأغراض الفحص المخبري خلال العام الماضي بلغ 1005، وأن إجمالي المؤسسات ذات العلاقة بتداول المكملات الصحية في دبي يبلغ 5 آلاف 758 مؤسسة.