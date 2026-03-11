10 مراكز تجارية وقفية في دبي خلال 3 سنوات

كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن خطة لافتتاح 10 مراكز تجارية وقفية في الإمارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يجري حالياً تنفيذ مراكز جديدة ضمن مشروع «المولات الوقفية»، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأوقاف بأسلوب استثماري حديث يسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز الموارد المالية المستدامة الداعمة للمساجد.

10 أراضٍ

وأوضحت المؤسسة أنه تم تخصيص 10 قطع أراضٍ في عدد من المناطق السكنية المختلفة في الإمارة لتنفيذ هذه المشاريع، حيث تم افتتاح «مول الخوانيج» على إحدى هذه الأراضي، فيما تتواصل حالياً أعمال التطوير والإنشاء لتسعة مراكز تجارية وقفية جديدة، منها «مول» في منطقة العذبة وأربعة في منطقة العوير، إضافة إلى أخرى في مناطق العمردي وند حصة ومدينتي هند ولطيفة، لافتة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير مرافق خدمية وتجارية حديثة لسكان تلك المناطق، إلى جانب تحقيق عوائد وقفية مستدامة تدعم شؤون المساجد وتعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.

وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن «أوقاف دبي» تستهدف تنفيذ المشاريع الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تتجاوز 400 مليون درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تأتي بدعم أموال المتبرعين وأهل الخير الراغبين في المساهمة في المشاريع الوقفية التي يعود ريعها لخدمة المساجد.

وأوضح أنها لا تقتصر فائدتها على دعم المساجد فحسب، بل تسهم أيضاً في خدمة المجتمع المحلي وتوفير مرافق حديثة لسكان المناطق السكنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المراكز الوقفية جاءت ضمن توجه لتطوير مفهوم الأوقاف، حيث كانت بعض المساجد في السابق تضم محلات صغيرة (دكاكين)، إلا أن هذا النموذج لا يعكس المظهر الحضاري لإمارة دبي، إضافة إلى ما قد يرافقه من بعض المظاهر غير المرغوبة، ومن هنا جاء التوجه نحو إنشاء مراكز تجارية حديثة ومنظمة ضمن الأحياء السكنية الجديدة.

وأشار إلى أن مركز الخوانيج بلغت تكلفته ما بين 40 و45 مليون درهم، بينما تم طرح مناقصة مركز العذبة أمام الاستشاريين والمقاولين، ومن المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً، وبالإضافة إلى ذلك أبرمت المؤسسة عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري لتشييد 5 أوقاف عقارية جديدة بقيمة 200 مليون درهم، يعود ريعها بالكامل على دعم شؤون مساجد دبي وتعزيز استدامتها المالية.

منظومة متكاملة

وأوضح أن تنفيذ هذه المشاريع يتم ضمن منظومة متكاملة بالتعاون بين مؤسسة الأوقاف وبرنامج محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي وحدائق دبي، حيث تم التخطيط للمراكز التجارية لتكون بالقرب من الحدائق العامة، وستضم المراكز العديد من الخدمات، إلى جانب استثمار بعض المساحات في الحدائق بإنشاء محلات خدمية تخدم الزوار والسكان، وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز العوائد الوقفية الداعمة للمساجد ومصارف الشؤون الإسلامية.