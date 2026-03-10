496 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 12 عاماً

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بين عامي 2013 و2025، حوالي 496 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 270,470 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفادت منها العديد من الدول حول العالم، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % في عام 2025.

وتعد الهيئة من أولى الجهات الوطنية التي عملت على مأسسة العمل التطوعي، وفق أعلى المعايير العالمية، وتعتمد نهجاً استراتيجياً واضحاً في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية، يرتكز إلى الثوابت الوطنية والمرتكزات الراسخة لدولة الإمارات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تطلق الهيئة باقة متنوعة من البرامج والمبادرات، لتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة المتجذّر في المجتمع الإماراتي، بما يمكّن موظفيها وأفراد المجتمع من إحداث أثر إيجابي مستدام، والإسهام في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، يعمل بروح الفريق، لتحقيق تطلعاته وصون هويته وأصالته.

لافتاً إلى أن موظفي الهيئة سجلوا خلال العام الماضي 20,627 ساعة تطوعية، في مبادرات استفاد منها 5 ملايين و316 ألفاً و880 شخصاً في الإمارات وخارجها، وأطلقت الهيئة 31 مبادرة مجتمعية، تدعم ثقافة التطوع المتأصّلة في المجتمع الإماراتي، وتنسجم مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأضاف: نسترشد برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وجودة الحياة، وفي «عام الأسرة»، نمضي قدماً في إتاحة مساحات أوسع للمشاركة المجتمعية.

تطوع رقمي

وأوضح معالي سعيد الطاير أن الهيئة تتيح من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي «أتطوع» لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع.

وقال معالي سعيد الطاير، شملت أبرز المبادرات حملة «مير الخير» الرمضانية، التي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعيات خيرية معتمدة في دولة الإمارات، لتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك.

حيث تم جمع 409 صناديق من المواد الغذائية، دعماً للأسر المستحقة في إمارة دبي، بما يعكس التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز رفاه المجتمع.

كما تم تنفيذ مبادرة «الحقيبة المدرسية»، بالتعاون مع جهات حكومية وجمعيات خيرية ومدارس غير حكومية، حيث استفاد منها 108 طلاب، من خلال جولات تسوق رافقهم فيها 88 متطوعاً من موظفي الهيئة، قدموا 1,232 ساعة تطوعية لتوفير المستلزمات الدراسية، وتعزيز تجربتهم التعليمية، بما يؤكد حرص الهيئة على تمكين الطلبة، وترسيخ ثقافة التطوع.

وتابع: تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، نظمت الهيئة مبادرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تم خلالها توزيع 1,000 وجبة إفطار، تعزيزاً لقيم التراحم والتضامن المجتمعي. كما نفذت الهيئة مبادرة «بروتوكول علم دولة الإمارات»، التي استهدفت 424 مستفيداً، بهدف نشر الوعي بالهوية الوطنية والبروتوكول الرسمي لرفع العلم، إضافة إلى مبادرة «القرآن في كل بيت»، التي استفاد منها 2,500 مستفيد، وشهدت مشاركة تطوعية بلغت 3,900 ساعة.