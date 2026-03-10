«نسائية دبي» تقدم سلسلة خواطر إيمانية لتعزيز الترابط الأسري

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، سلسلة من الخواطر الإيمانية ضمن مبادرة «نسائم رمضان»، وذلك تزامناً مع عام الأسرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم الإيمانية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

وأوضحت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المبادرة تهدف إلى نشر القيم الدينية والإنسانية وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك، من خلال طرح موضوعات إيمانية واجتماعية تسهم في تقوية العلاقات الأسرية وترسيخ قيم المودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، خاصة في ظل الأجواء الروحانية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدكتورة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، مشيرة إلى أن المبادرة توفر منصة توعوية تجمع بين البعد الروحي والاجتماعي، وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وقالت إن مبادرة «نسائم رمضان» تأتي ضمن جهود إدارة الفعاليات الدينية والثقافية الرامية إلى توظيف الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية، بما يدعم رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بجودة حياة عالية، ويواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

ويقدم هذه الخواطر فضيلة الشيخ محمد حسن الطاهر، واعظ ديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث تقدم مرتين أسبوعياً يومي الاثنين والأربعاء طول شهر رمضان عبر مقاطع مرئية، ضمن برنامج توعوي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على القيم التي تحث على الترابط الأسري والتواصل الإيجابي بين أفراد العائلة.

وتتناول الخواطر الإيمانية مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالحياة الأسرية والاجتماعية، مثل أهمية صلة الرحم، وتعزيز الحوار داخل الأسرة، وترسيخ قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، إضافة إلى استثمار الأجواء الإيمانية لشهر رمضان في تعزيز العلاقات الأسرية وتقوية الروابط بين الأجيال.

كما يقدم الدكتور الطاهر ضمن سلسلة الخواطر الإيمانية مجموعة من التوصيات الرمضانية التي تهدف إلى مساعدة الأسر على الاستفادة من الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، وتعزيز القيم الإيمانية والسلوكية داخل الأسرة.