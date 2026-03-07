أمينة الطاير لـ« البيان»: دعم القيادة ركيزة تمكين المرأة الإماراتية

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، لـ«البيان»، أن يوم المرأة العالمي يشكل محطة سنوية للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وما حققته من حضور فاعل ومؤثر في مختلف ميادين العمل الوطني، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكينها وتعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت: «إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي آمنت منذ البدايات بدور المرأة وقدرتها على العطاء.

ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص، ووفرت لها منظومة تشريعية ومؤسسية داعمة مكنتها من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والفضاء والابتكار».

وأضافت الشيخة أمينة الطاير أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وترسيخ حضورها دولياً وعالمياً وفي المجالس التشريعية ومجالس الإدارات، بما يعكس الثقة الكبيرة بكفاءتها وقدرتها على صناعة الفارق.

وأشارت الشيخة أمينة إلى أن الجمعية، منذ تأسيسها، حرصت على ترجمة توجيهات القيادة إلى مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وبرامج ريادة الأعمال، والمبادرات المجتمعية التي تسهم في رفع الوعي وتعزيز الاستقرار الأسري، إلى جانب دعم الفتيات وتأهيلهن ليكنّ قيادات المستقبل.

وأكدت الشيخة أمينة الطاير أن يوم المرأة العالمي يمثل أيضاً فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل ترسيخ المكتسبات وتعزيزها، والانطلاق نحو آفاق أوسع من التميز، مشددة على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في الأسرة والمجتمع والوطن بأكمله.