«دبي الإنسانية»: مخزون بـ 200 مليون دولار للمساعدات والإغاثة

أكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي لـ«دبي الإنسانية» أن مستودعات «دبي الإنسانية» تحوي في الوقت الراهن مخزوناً إنسانياً وإغاثياً يُقدّر متوسط قيمته بنحو 200 مليون دولار، يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، ومستلزمات المياه والصحة، والمواد الغذائية ومعدات الاتصالات، إلى جانب مواد الحماية والتعليم والأصول اللوجستية، بما يعزز سرعة الاستجابة فور وقوع الأزمات.

وتُعد دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني في العالم، حيث تضم أكثر من 150 ألف متر مربع من المستودعات والمكاتب، وتسعى إلى دعم أكثر من 130 مليون شخص، بما في ذلك الأسر والأطفال والشباب في 116 دولة، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه العالم العربي.

تسهيل

وتشمل 11 مركزاً في بلدان مختلفة، لتسهيل الوصول إلى المساعدات، من خلال مراكز قريبة ومصادر محلية، ما يسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتسريع عمليات التسليم.

وتضم دبي الإنسانية مجتمعاً متنوعاً، يتألف من نحو 80 عضواً، يشمل كيانات دولية، مثل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الربحية، والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، التي تعمل بشكل مشترك لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم.

وبفضل موقع دبي الإنسانية الاستراتيجي، الذي يبعد نحو عشر دقائق فقط عن ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، يمكن للشحنات الإغاثية أن تصل إلى ثلثي السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم، خلال فترة تتراوح بين 4 و8 ساعات فقط.