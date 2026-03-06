فائزون بالجائزة: «دبي الدولية للقرآن» تلهم الأجيال لحفظ كتاب الله

أكد عدد من الفائزين بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن الجائزة تمثل منصة عالمية رائدة في تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله تعالى وتجويده، مشيرين إلى أن الجائزة أصبحت حلماً يراود المتسابقين من مختلف دول العالم، لما تتميز به من مستوى رفيع في التنظيم والتحكيم، إضافة إلى ما تقدمه من رعاية واهتمام بالمتنافسين ودعم مادي ومعنوي لهم.

تشجيع الأجيال

وأشار الفائزون إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نجحت على مدى سنوات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المسابقات القرآنية عالمياً، لما لها من دور مهم في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم.

وتشجيع الأجيال الجديدة على الارتباط بكتاب الله، مؤكدين أن استمرار هذه المبادرة المباركة يسهم في تخريج أجيال تحمل رسالة القرآن الكريم وتنشر قيمه في المجتمعات.

وأعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة لهذه الجائزة، التي كان لها أثر كبير في دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم في مختلف بلدان العالم، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على نشر قيم القرآن الكريم وترسيخها بين الأجيال.

وفي هذا السياق، قال كرار ليث سعد من جمهورية العراق، الفائز بالمركز الأول بجائزة أجمل صوت قرآني من فئة الذكور، إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعد من أهم المسابقات القرآنية على مستوى العالم، لما تحمله من مكانة مرموقة وثقة كبيرة بين القراء والمتسابقين.

وأضاف أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فحسب، بل تسهم أيضاً في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم، وتشجيع الشباب على التمسك بكتاب الله، معرباً عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل للقرآن الكريم وأهله.

وأوضح أن مشاركته في هذه المسابقة كانت تجربة مميزة ستظل راسخة في ذاكرته، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً له، لمواصلة مسيرته في خدمة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن جزءاً من قيمة الجائزة سوف يخصصه لإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم في بلده يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه الكبير لحفظة كتاب الله.

بيئة تنافسية

جنا رمضان

من جهتها، قالت جنا إيهاب محمد رمضان من جمهورية مصر العربية، الفائزة بالمركز الأول في فئة أجمل صوت قرآني لعام 2026 للإناث، إن الجائزة تمثل نموذجاً مميزاً في دعم المواهب القرآنية وصقلها، مؤكدة أن المشاركة فيها كانت حلماً تحقق بفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة، التي تبذلها اللجنة المنظمة.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالفوز، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تشجع الفتيات والشباب على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، لما توفره من بيئة تنافسية إيجابية، تجمع المشاركين من مختلف الثقافات والبلدان تحت مظلة كتاب الله.

رسالة سامية

عائشة الرمي

بدورها، أكدت عائشة الرمي من جمهورية إندونيسيا، الفائزة بالمركز الثاني، أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لها أثر كبير في نفوس النشء والشباب، لما تمثله من رسالة سامية في نشر تعاليم القرآن الكريم، وترسيخ القيم الإسلامية.

وأوضحت أن المسابقة تسهم في تحفيز الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، مشيرة إلى أن ما لمسته من اهتمام ورعاية من القائمين على الجائزة يعكس حرص دولة الإمارات على دعم أهل القرآن في كل مكان.

دعم معنوي

سارة الحلاق

وقالت سارة عبدالكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية، الفائزة بالمركز الثالث، إن الجائزة أصبحت اليوم من أكبر المبادرات الداعمة لحفظة كتاب الله على مستوى العالم، لما تقدمه من دعم معنوي وتشجيع كبير للمتسابقين.

وأضافت أن المشاركة في هذه المسابقة كانت تجربة ثرية ومميزة، لافتة إلى أنها لمست منذ وصولها إلى دبي مستوى عالياً من التنظيم والحفاوة والاستقبال، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات واهتمامها الكبير بخدمة القرآن الكريم.

وتوجهت بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل لهذه الجائزة، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل حافزاً كبيراً لحفظة القرآن الكريم حول العالم لمواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله وتعليمه.