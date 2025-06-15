مسجداً ومصلى في دبي 20242462

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن إجمالي عدد المساجد والمصليات في إمارة دبي خلال العام الماضي، بلغ 2462 مسجداً، بزيادة 80 مسجداً ومصلى مقارنة مع عام 2023 حيث كان يشمل 2382 مسجداً ومصلى.

جهة الإنشاء

ووفقاً للبيانات توزعت المساجد حسب جهة الإنشاء في العام الماضي، فبلغ عدد المساجد المنشأة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 840 مسجداً، بينما بلغ عدد المساجد المنشأة من قبل الأهالي 699 مسجداً، ثم المساجد المنشأة من قبل الدوائر المحلية بإجمالي بلغ 829 مسجداً، بينما أنشأت الجاليات الإسلامية 3 مساجد، وأنشأت جهات أخرى 91 مسجداً.

مواقع

وأشارت البيانات إلى توزع المساجد والمصليات في إمارة دبي بحسب الموقع، حيث يوجد في منطقة ديرة 990 مسجداً و4 مصليات، وفي منطقة برد دبي 1281 مسجداً و3 مصليات، وفي ريف دبي 182 مسجداً ومصليان.

سعة

وأوضحت البيانات، أن المساجد التي تصل سعتها من 1 ـ 200 مصلٍ، بلغ عددها 1500 مسجد، وعدد المساجد التي تصل سعتها من 201 ـ 400 مصلٍ 326 مسجداً، فيما بلغ عدد المساجد التي تصل سعتها من 401 ـ 600 مصلٍ 239 مسجداً، والمساجد التي تصل سعتها من 601 ـ 800 مصلٍ بلغ عددها 127 مسجداً، بينما بلغ عدد المساجد التي تصل سعتها من 801 ـ 1000 مصلٍ 105 مساجد، وبلغ عدد المساجد التي تصل سعتها إلى أكثر من 1001 مصلٍ 165 مسجداً.