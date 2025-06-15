«إكسبو دبي» توزع فائض وجبات مطاعم المدينة على عمال شركات المقاولات

في خطوة نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أطلقت مدينة إكسبو دبي مشروعاً مبتكراً، بالتعاون مع تعاونية «ربط»، بعنوان «تيرازو»، والذي يهدف إلى تحويل فائض الطعام من مطاعم المدينة، إلى وجبات غذائية صحية، توزع يومياً على عمال شركات المقاولات العاملة في مدينة إكسبو.

وأضحت مي شلبي مدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أن النتائج الأولية للمبادرة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، أظهرت أثراً إيجابياً وملحوظاً، بحسب آخر إحصاءات تم رصدها الشهر الماضي، حيث تبين تقليل هدر أكثر من 5 آلاف وجبة، بمتوسط ألف وجبة شهرياً، وحفظ أكثر من 2500 كيلوغرام من الطعام، و5.7 ملايين لتر من المياه، ما أدى إلى تخفيف أكثر من 5500 كيلوغرام من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقالت: إن المشروع يأتي ضمن جهود المدينة لتقليل الفاقد الغذائي، وتعزيز مفاهيم العيش الحضري المستدام، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل فعال، يخدم المجتمع والبيئة في آن واحد. وأضافت أن المشروع يجسد التزام المدينة بالمسؤولية الاجتماعية من ناحية، والحد من هدر الطعام وتحقيق العيش الحضري المستدام من ناحية أخرى.

وبينت أن «تيرازو»، الذي أطلقته المدينة العام الجاري، يعمل على جمع الطعام الفائض من المطاعم والمقاهي العاملة ضمن المدينة، ثم إعادة تعبئته وفق معايير صحية صارمة، بالتعاون مع شركاء متخصصين في سلامة الغذاء والعمل الإنساني، قبل توزيعه على العمال في مختلف أنحاء المدينة.

وأكدت أن المشروع هو برنامج طموح، لمنع هدر الطعام، وضمن إطار حفظ النعمة، مشيراً إلى أنه عبارة عن مطبخ لحفظ الطعام، مسجل في مدينة إكسبو، تديره تعاونية «ربط»، وهي استوديو إبداعي، وشركة استشارية متخصصة في الاستدامة، تهدف إلى إعادة هيكلة أنظمة الطعام، وتقليل الهدر عبر الشراكات الاستراتيجية.

وأفادت بأن المشروع الذي تم إطلاقه بشكل تجريبي، سيستمر حتى سبتمبر المقبل، بهدف تقديم نموذج عمل مجتمعي قابل للتوسع، يركز على حفظ الطعام، وتقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن، بما يتماشى مع رؤية مدينة إكسبو دبي في تحقيق العيش الحضري المستدام.

وحول آلية عمل المشروع، أوضحت مدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أنه يعمل بآلية بسيطة وفعالة، لضمان وصول الوجبات المغذية للعمال، تستند إلى 3 محاور رئيسة، وهي: جمع الفائض من الطعام يومياً، تعبئته، وتوزيعه.