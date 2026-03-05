«ازرع بذرة تنمُ أسرة».. مبادرة مجتمعية في حتا تدعم اندماج أصحاب الهمم

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع حتا مبادرة مجتمعية ضمن مبادرة «ازرع بذرة تنمُ أسرة»، بالتعاون مع فريق «المتطوع الصغير» وطلاب مركز الشيخة ميثا لذوي الاحتياجات الخاصة، تمثلت في تجهيز وجبات إفطار وتوزيعها على سكن عمال بلدية حتا.

وأوضحت شيخة سيف، مديرة فرع الجمعية في حتا، أن المبادرة تأتي في خطوة تجسد قيم العطاء والتراحم وتعزز أواصر التلاحم المجتمعي، وفي إطار حرص الجمعية على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وتعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي، خاصة في «عام الأسرة»، الذي يسلط الضوء على أهمية تماسك الأسرة ودورها المحوري في بناء مجتمع متراحم ومترابط. وأضافت أن المبادرة أيضاً تعكس التزام الجمعية بمواصلة برامجها الهادفة إلى خدمة مختلف فئات المجتمع.

وترسيخ روح المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة. وأوضحت أن الفعالية شهدت مشاركة فاعلة من طلاب مركز الشيخة ميثا لذوي الهمم، الذين أسهموا بحماس كبير في إعداد الوجبات وتنظيمها وتوزيعها، وسط أجواء اتسمت بالتعاون والبهجة وروح الفريق الواحد.

وحرص القائمون على المبادرة على إشراك الطلبة في مختلف مراحل التنظيم، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وينمي لديهم مهارات التواصل والعمل الجماعي، ويؤكد أهمية دمجهم في الأنشطة المجتمعية بصورة إيجابية وفعالة.

وقالت مديرة فرع الجمعية في حتا إن المبادرة لم تقتصر على تقديم وجبات إفطار للصائمين فحسب، بل حملت في مضمونها رسالة إنسانية عميقة تعبر عن التقدير والامتنان لفئة العمال الذين يؤدون دوراً مهماً في خدمة المجتمع، وتؤكد أن قيم المحبة والعطاء تشكل أساس العلاقات الإنسانية الراسخة.

وأكدت أن الجمعية أن مبادرة «ازرع بذرة تنمُ أسرة» تمثل أحد البرامج المجتمعية المستدامة التي تسعى من خلالها إلى غرس بذور الخير في نفوس الأبناء، وتعزيز مفهوم الأسرة الممتدة التي تحتضن الجميع.

مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة يسهم في بناء جيل واعٍ بأهمية التطوع، وقادر على الإسهام الإيجابي في خدمة وطنه ومجتمعه، بما يرسخ مكانة العمل الإنساني قيمة راسخة في المجتمع الإماراتي.

كما أكدت شيخة سيف أن فرع جمعية النهضة النسائية بدبي في حتا يحرص على تبني مبادرات نوعية تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتثقيفية وتطوعية تستهدف الأسرة والطفل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

مشيرة إلى أن الفرع يعمل وفق خطة سنوية مدروسة تركز على تعزيز التماسك الأسري، وتمكين المرأة، وترسيخ ثقافة العمل المجتمعي المستدام، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ جودة الحياة.

وأضافت أن فرع حتا يسعى باستمرار إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والجهات المحلية، لإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي.

مؤكدة أن «ازرع بذرة تنمُ أسرة» ليست مبادرة عابرة، بل جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى غرس القيم الإيجابية في نفوس الأبناء، وتحويل العمل التطوعي إلى ممارسة يومية تعزز روح الانتماء والمسؤولية، وتدعم استدامة العطاء داخل المجتمع.

وشكلت مشاركة الأطفال في توزيع الوجبات على العمال مشهداً إنسانياً مؤثراً، حيث حرصوا على تسليم الوجبات بأنفسهم وسط أجواء من البهجة والاحترام، معبرين عن تقديرهم لجهود هذه الفئة التي تسهم في خدمة المجتمع.

وقد عكست هذه المشاركة روح البراءة الممزوجة بالمسؤولية، وأسهمت في ترسيخ قيم التعاطف والعطاء في نفوسهم عملياً، بعيداً عن التنظير، ليعيشوا تجربة تطوعية مباشرة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمّي لديهم الإحساس بأهمية العمل الإنساني وخدمة الآخرين.