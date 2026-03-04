131 تحسيناً مرورياً أنجزتها «طرق دبي» في السنوات الثلاث الماضية

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 131 تحسيناً مرورياً في مختلف مناطق الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن خطتها الاستراتيجية للحلول المرورية السريعة، التي تعتمدها كأحد المحاور الرئيسة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات.

وتوزعت هذه التحسينات بواقع 14 تحسيناً في عام 2023، و50 تحسيناً في عام 2024، و67 تحسيناً في عام 2025، حيث ركزت الهيئة من خلالها على تقليل الاختناقات المرورية في المواقع الحيوية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، عبر تطوير التقاطعات، وتحسين المداخل والمخارج، وإعادة تنظيم الحركة في النقاط ذات الكثافة المرورية العالية.

وجاء تنفيذ هذه التحسينات استجابة للنمو الحضري والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وما يصاحبه من زيادة سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 % و10 %، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2 % و3 %، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف المتوسط العالمي.

ويستدعي هذا النمو المتسارع تبنّي حلول مرورية مرنة وسريعة التنفيذ تواكب الطلب المتنامي على شبكة الطرق، بما يسهم في دعم استدامة التنقل، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، وضمان استمرارية التطور العمراني وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

منظومة متكاملة

وتعتمد الهيئة في تحديد الطرق والمواقع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين على منظومة عمل متكاملة تبدأ برصد أداء شبكة الطرق وتحديد مواقع الازدحام بشكل آني، استناداً إلى أربعة مصادر رئيسة تشمل الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات وشكاوى الجمهور، إضافة إلى الرصد والمشاهدات الميدانية من فرق العمل.

وبعد تحليل البيانات يتم وضع الحلول المرورية المناسبة لمعالجة الازدحامات، وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على شبكة الطرق، وقد حظيت هذه الجهود باستحسان الجمهور.

وبحسب الهيئة فقد أسهمت التحسينات المنفذة في تحقيق نتائج مرورية واضحة، حيث ساعدت على تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 60 % في بعض المواقع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تصل إلى 20 % في عدد من الشوارع، كما لعبت الحلول المرورية دوراً محورياً في تحسين انسيابية الحركة على بعض الشوارع الرئيسة ورفع كفاءة المداخل والمخارج.

أبرز التحسينات

وشملت أبرز أعمال التحسينات توسعة الطرق المحيطة بالمدارس، وتوفير مواقف إضافية، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ تحويلات مرورية للحد من الازدحام وطوابير الانتظار، إلى جانب تنفيذ تحسينات في المناطق السكنية والمناطق التطويرية.

ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، تحسينات مرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع العوير، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الرباط، وشارع الخيل، وشارع الميدان، إضافة إلى توسعة شارع بيروت، وتحسين تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، وتوسعة الحركة من شارع الرباط إلى معبر الخليج التجاري، وتوسعة المخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط، وإنشاء مسار جديد يربط شارع الخيل بشارع ميدان، وغيرها العديد من المشاريع.

وتتواصل جهود الهيئة خلال العام الجاري، إذ باشرت تنفيذ خطتها لإنجاز أكثر من 45 تحسيناً مرورياً خلال عام 2026، تتضمن توسعة وتطوير عدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية، وتحسين المداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، إضافة إلى تطبيق حلول مرورية سريعة في مناطق المدارس، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، ويدعم كفاءة التنقل، ويقلل زمن الرحلات والكثافة المرورية.