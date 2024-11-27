منى المري: منتدى المرأة العالمي يسعى لصياغة مشاريع ومبادرات تعزز تمكين المرأة عالمياً

أفادت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، يسعى في نسخته الثالثة إلى صياغة مشاريع ومبادرات جديدة وفاعلة تعزز عملية تمكين المرأة وحضورها الفاعل في كافة الميادين وترسخ الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين بين مؤسسات القطاع الخاص في الدولة وفي العالم.

وأضافت سعادة منى غانم المري في تصريحات لـ "البيان" أن المنتدى الذي حضره أكثر من 6000 مشارك وضم عدداً كبيراً من الجلسات المتنوعة التي تغطي كافة الجوانب والقضايا المتعلقة بالمرأة، و حظي بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص والشراكات العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية، يسعى أيضا للخروج باتفاقيات وشراكات تعاون سواء على مستوى الدول أو بين القطاعات العامة والخاصة يستفيد منها الجميع في هذا المجال المهم والحيوي.

وأكدت سعادتها أن المنتدى يعتبر منصة يمكن من خلالها معالجة قضايا المرأة في ضوء التحديات العالمية المعاصرة، مع التركيز على تعزيز دورها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسلط الحدث الضوء على دور المرأة في قيادة التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومواجهة التغير المناخي، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء الشراكات الدولية.