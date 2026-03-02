«نسائية دبي» تنظم زيارة للمتطوعات إلى حي الفهيدي

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في مكتب التطوع، زيارة تراثية ثقافية إلى حي الفهيدي التاريخي، بمشاركة نخبة من متطوعات الجمعية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخ الدولة وإرثها الحضاري، وذلك ضمن مبادرة «بهويتي أفخر».

واستهلت المشاركات جولتهن بزيارة متحف المسكوكات، حيث اطلعن على تاريخ النقود والمسكوكات الإسلامية عبر العصور، وتعرفن إلى مجموعات نادرة من العملات التي توثق مسيرة التبادل التجاري والتطور الاقتصادي في المنطقة، بما يعكس عمق الحراك الحضاري الذي شهدته المنطقة على مر القرون.

وانتقلت المتطوعات بعد ذلك إلى البيت رقم 24 للمشاركة في ورشة فنية تفاعلية بعنوان «الرسم على الجبس»، أتاحت لهن مساحة للإبداع والتعبير الفني في أجواء عملية ممتعة، وأسهمت في المزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز مفهوم التعلم التفاعلي القائم على التجربة.

كما تضمن البرنامج زيارة متحف القهوة، حيث استكشفت المشاركات تاريخ القهوة العربية وطقوس إعدادها وأدواتها التقليدية، ودلالاتها الاجتماعية والثقافية الراسخة في المجتمع الإماراتي، باعتبارها رمزاً للضيافة وركيزة من ركائز الموروث الشعبي.

واختتمت الزيارة بالتوقف عند البيت رقم (33) «البيت الإماراتي القديم»، حيث تعرفت المتطوعات إلى تفاصيل الحياة اليومية للأسرة الإماراتية قديماً، ومكوّنات المنزل التراثي، والعادات الاجتماعية التي تعكس أصالة المكان وبساطته وروح التكافل التي ميزت المجتمع الإماراتي عبر العقود.