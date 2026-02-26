128 مليون مستفيد من بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه

أكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن البنك يعمل على الحد من هدر النعمة عبر منظومة متكاملة تجمع بين إنقاذ فائض الطعام الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بكفاءة، وبين رفع الوعي المجتمعي بممارسات حفظ النعمة، كما يرتبط عمل البنك بأهداف واضحة ضمن توجهاته الاستراتيجية، من بينها الاستغلال الأمثل لفائض الطعام لتقليل نفايات الطعام، لافتة إلى أنه بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، بلغ عدد المستفيدين من البنك منذ إنشائه عام 2017 أكثر من 128 مليون مستفيد، و400 شريك استراتيجي وفندق ومنشأة غذائية وأكثر من 15 ألف متطوع ومتطوعة لبنك الإمارات للطعام.

منال بن يعروف: 32 مليون وجبة تم توزيعها وتنفيذ 20 مبادرة رئيسية العام الماضي

30 اتفاقية شراكة مع جهات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية في 2025

400 شريك استراتيجي وفندق ومنشأة غذائية و15 ألف متطوع

وقالت رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام لــ«البيان»: ركز البنك في عام 2025 على توسيع نطاق المبادرات وتفعيل الشراكات وزيادة أثر برامج التوعية وتوزيع التبرعات الغذائية يما يشمل فائض الطعام، ومن أبرز إنجازات بنك الإمارات للطعام في عام 2025؛ توزيع 32 مليون وجبة للمستفيدين بالتعاون مع المؤسسات الغذائية والجمعيات الخيرية، إلى جانب تنفيذ 20 مبادرة رئيسية ضمن الخطة السنوية شارك فيها 4950 متطوعاً، بالإضافة إلى تقديم 206 برامج توعية لمختلف فئات المجتمع.

شركاء

وأوضحت منال بن يعروف أن بنك الإمارات للطعام يدير عملية التبرعات الغذائية بما يشمل فائض الطعام بالتعاون مع شركائه عبر خطوات مترابطة تشمل: جمع الأغذية من المنشآت الغذائية (مثل الفنادق والمطاعم وتجار التجزئة)، ثم الفرز والتقييم وفق اشتراطات السلامة والجودة، يلي ذلك التعبئة والتخزين والنقل اللوجستي، ثم التوزيع عبر قنوات شراكة مع جهات خيرية ومؤسسات إنسانية وشركاء لوجستيين.

وقالت: إنه خلال عام 2025 تم توقيع 30 اتفاقية شراكة مع جهات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تقليل الهدر

وأوضحت أن مبادرات البنك والشركاء أسهمت في تقليل الهدر عبر تحويل فائض الطعام من مسار الطمر إلى مسار الإنقاذ وإعادة التوزيع، حيث بلغ حجم الأغذية التي تم تحويلها عن مسار الطمر 9.491 طناً في عام 2025، ومن جانب آخر يقوم البنك بالتعاون مع شركائه خلال شهر رمضان بإعادة تدوير نفايات الأغذية وتحويلها إلى سماد عضوي يخدم المزارع الوطنية، حيث تم إعادة تدوير 347.437 كيلوجراماً من نفايات الطعام، ما يسهم ذلك في تحقيق أثر بيئي مباشر من خلال تقليل كميات الغذاء التي تنتهي في المكبات، ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تحلل النفايات العضوية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

مؤشر وطني

وأضافت: شارك بنك الإمارات للطعام في دراسة خطة الأساس الوطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، وذلك من خلال توفير البيانات التشغيلية المتعلقة بكميات فائض الطعام التي يتم إنقاذها وإعادة توزيعها، والمساهمة في تحليل سلاسل الإمداد وأنماط الاستهلاك.

وتأتي هذه المشاركة دعماً لجهود الدولة في بناء مؤشر وطني دقيق لقياس حجم الهدر، ووضع سياسات مبنية على البيانات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الغذائية.

ويُعد بنك الإمارات للطعام منظمة خيرية غير ربحية، تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف إلى إدارة فائض الطعام وتقليل نفايات الطعام وتوزيع الطعام الصالح للاستهلاك لأكبر عدد من المحتاجين داخل الدولة وخارجها من خلال مبادرات ومشاركات بنك الإمارات للطعام.

إضافة إلى المشاركة على المستوى العالمي في محاربة الفقر والجوع، والتعريف بأهمية تقليل فائض الطعام «الثقافة الاستهلاكية»، وتفعيل المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية في بنك الطعام.