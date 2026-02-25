«نسائية دبي» تطلق «إرشاد الأبوة» تزامناً مع عام الأسرة

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي مبادرة «إرشاد الأبوة» في نسختها الجديدة لعام 2026، تزامناً مع إعلان 2026 «عام الأسرة»، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز دور الأب المحوري في بناء الأسرة وتكوين شخصية الأبناء، بما يسهم في ترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

وأوضحت لولوة أحمد المشرف القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المبادرة تأتي في عامها الرابع بعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المشاركين 1671 مشاركاً، ونفذت 27 دورة تدريبية قدمها 12 محاضراً متخصصاً، بإجمالي 61 ساعة تدريبية، وبمشاركة 11 جهة حكومية، محققاً نسبة رضا وصلت إلى 95 % ، ما يعكس الأثر الإيجابي للمبادرة على المستفيدين.

دور متكامل

وأشارت إلى أن «إرشاد الأبوة» تركز في نسختها الحالية، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة»، على إبراز الدور المتكامل للأب، الذي لا يقتصر على المسؤوليات المعيشية، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والتربوي، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز التواصل الأسري الفعال بما ينعكس إيجاباً على تنشئة الأبناء.

وقالت إنه مع عام 2026، تولي المبادرة اهتماماً خاصاً بتعزيز وعي الأب بالجانب النفسي للأبناء، وفهم احتياجاتهم في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في حمايتهم نفسياً، ودعم استقرارهم العاطفي.

دعم

كما تهدف المبادرة إلى تأهيل الأب للقيام بدوره في دعم أبنائه نفسياً وفكرياً قبل مرحلة الزواج، بما يساعدهم على تكوين أسر متماسكة في المستقبل، وبما يتوافق مع رؤية «عام الأسرة» الهادفة إلى بناء مجتمع متوازن ومستقر. وشهدت المبادرة انطلاق أولى ورشها التدريبية بتنظيم ورشة لموظفي شرطة دبي إدارة التثقيف المروري، تحت عنوان «إدارة السلوك العدواني»، قدمها الدكتور سعيد الطنيجي، وتناولت محاور عدة، أبرزها مفهوم السلوك العدواني والفرق بينه وبين السلوك الدفاعي، والأسباب النفسية والأسرية للسلوك العدواني.