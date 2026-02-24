%50 من مناطق دبي ضمن «مدينة العشرين دقيقة» والأسرة محور كل مشروع

كشف المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نحو 50 % من مناطق دبي أصبحت اليوم ضمن مفهوم «مدينة العشرين دقيقة»، الذي يتيح للسكان الوصول إلى الخدمات الأساسية من مدارس ومتاجر وحدائق ومراكز صحية خلال 20 دقيقة مشياً أو بالدراجة أو بالسيارة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع هذه النسبة عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع الخدمات في جميع الأحياء، بما يرسخ جودة الحياة ويقلل الاعتماد على التنقلات الطويلة، ويعزز الروابط المجتمعية داخل الفرجان.

وبيّن مدير عام بلدية دبي أن البلدية تمضي بخطى متسارعة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة، وفي مقدمتها مبادرة الرقابة الذاتية على مطابخ المطاعم، عبر تركيب كاميرات ذكية متصلة بمركز تحكم مركزي في البلدية، ترصد المخالفات الصحية والسلوكية لحظياً، وترسل تنبيهات فورية إلى إدارة المنشأة لتصحيح الوضع.

وأوضح، خلال حواره في برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر إذاعة الأولى 107.4 FM، أن المشروع سيُعرض ضمن فعاليات معرض جيتكس المقبل، ويستهدف في مرحلته الأولى المطاعم ذات التقييم المتوسط، على أن يعمم تدريجياً، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة.

وأشار إلى أن التقنية تستطيع رصد تفاصيل دقيقة داخل المطبخ، مثل الالتزام بالزي الصحي، ونظافة الأسطح، ومنع التدخين، وإصدار إشعارات فورية مدعومة بالصور، ما يعزز الرقابة الاستباقية ويكمل دور المفتشين الميدانيين، الذين يواصلون تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة.

«ضبطية قضائية»

وأوضح بن غليطة أن البلدية استحدثت مفهوم «مفتش المدينة»، وهو مفتش مواطن شامل تم منحه صفة الضبطية القضائية، وتدريبه على رصد المخالفات الإنشائية والصحية والتنظيمية في آن واحد، بدلاً من تعدد المفتشين للمنشأة نفسها، مشيراً إلى أن إعادة هندسة الإجراءات قلصت الزمن والجهد على أصحاب الأعمال، ورفعت كفاءة الرقابة.

وبيّن أن منظومة التفتيش في دبي تُعد من الأكثر تكاملاً، إذ تنفذ البلدية يومياً أكثر من 300 زيارة إنشائية لمواقع البناء، فيما يصل إجمالي الزيارات في مختلف القطاعات إلى نحو 500 زيارة يومياً، إضافة إلى قرابة ألف زيارة متخصصة في مجالات الصحة والسلامة والأغذية، لافتاً إلى أن الرقابة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل المختبرات، والتحليل الفني للمواد، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتطبيقات البلاغات المجتمعية، بما يخلق شبكة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنية والاستجابة السريعة.

المواطن أولاً

وشدد مدير عام بلدية دبي على أن خدمة المواطن تمثل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن ملف الإسكان في دبي يشهد تكاملاً بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي واللجنة العليا للتخطيط الحضري، ما أسهم في اختصار رحلة الحصول على الأرض، بحيث يتم تخصيصها إلكترونياً فور اعتماد الطلب، دون انتظار طويل.

دعم هندسي وإداري

وقال إن بلدية دبي وفرت دعماً هندسياً وإدارياً متكاملاً للمواطنين الراغبين في البناء، من خلال نماذج تصاميم جاهزة ومعتمدة إنشائياً، يمكن تنفيذها مباشرة، مع إمكانية إجراء تعديلات بسيطة تلائم احتياجات الأسرة. وفي بعض الحالات لا يحتاج المواطن إلى استشاري إضافي، نظراً لاعتماد المخططات مسبقاً وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن البلدية أطلقت مبادرة لتأهيل نحو 500 مدير مشروع مواطن، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، لمرافقة المواطنين خلال مراحل البناء، وتقديم المشورة بشأن اختيار المقاول والمواد والتشطيبات، وضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ. وأوضح أن البلدية تصنف المقاولين وفق معايير فنية وائتمانية، بما يتيح للمواطن الاطلاع على سجل الأداء قبل التعاقد.

تخطيط وخدمات

وأكد مدير عام بلدية دبي أن الأسرة تمثل محور التخطيط والخدمات، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأسرة لتعزيز البرامج الداعمة للأسرة واحتياجاتها.

وأوضح أن المرافق العامة من حدائق وساحات عائلية وشواطئ تصمم وتأخذ بعين الاعتبار الأولوية لمراعاة احتياجات أصحاب الهمم، لضمان شمولية الاستفادة وعدالة الوصول، ويتم تحديث المرافق باستمرار بناءً على ملاحظات المجتمع.

وشدد مدير عام بلدية دبي على أن الرفاهية في دبي لا تقتصر على المشروعات العمرانية، بل تمتد إلى سرعة إنجاز الخدمات، وكفاءة الاستجابة، وتكامل الدوائر الحكومية، لافتاً إلى مبادرات مثل مركبة «سعادة المتعاملين» التي تصل إلى منازل كبار المواطنين وغير المتمكنين تقنياً لإنجاز معاملاتهم.