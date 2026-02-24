إحباط تهريب 18 كيلوغراماً من الماريجوانا عبر مطار دبي

تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بلغت 18 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا، كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة مسافر قادم عبر مطار دبي الدولي.

خالد أحمد: الفريق تعامل مع الحالة وفق إجراءات احترازية وعدم إثارة انتباه المسافر

وأكد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، لـ «البيان»، أن تفاصيل الواقعة بدأت عند ساعات الفجر الأولى، عندما رصد مشغلو أجهزة الفحص الإشعاعي كثافة غير طبيعية داخل حقيبة أثناء مرورها عبر أنظمة التفتيش.

وأوضح أن الاشتباه الأولي جاء نتيجة خبرة متراكمة وتدريب متخصص للمفتشين في قراءة المؤشرات الدقيقة التي تكشف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن الفريق المختص تعامل مع الحالة وفق إجراءات احترازية دقيقة، مع الحرص على عدم إثارة انتباه المسافر في تلك المرحلة.

وأضاف أن المفتشين بادروا فوراً إلى إبلاغ الفرق الميدانية المختصة بضرورة متابعة الحقيبة المشبوهة، ومراقبة مسارها بدقة، حتى لحظة استلامها من قبل صاحبها في منطقة استلام الأمتعة، مفيداً بأنه بعد أن تسلّم المسافر الآسيوي حقيبته، تم تحويله بهدوء، ووفق الإجراءات المعتمدة، إلى نقطة التفتيش في صالة الوصول، وذلك لإخضاع الحقيبة للفحص اليدوي الدقيق، ضمن أعلى درجات الاحترافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن اكتشاف 17 لفافة سوداء اللون مخبأة بعناية داخل الحقيبة، في محاولة واضحة للتمويه والتضليل وإخفاء المواد الممنوعة، وعند فتح إحدى هذه اللفافات، عثر المفتشون على مادة عشبية خضراء اللون، يشتبه بأنها الماريجوانا المخدرة، وبعد استكمال إجراءات الفحص الأولي ووزن المضبوطات، تبيّن أن إجمالي الكمية 18 كيلوغراماً.

وأوضح أن المفتشين لا يعتمدون فقط على الأجهزة التقنية، بل يمتلكون أيضاً حساً أمنياً عالياً ويقظة مهنية، إضافة إلى قدرتهم على تحليل السلوكيات غير الطبيعية للمسافرين، بما في ذلك قراءة لغة الجسد، ورصد المؤشرات التي قد تدل على وجود محاولات تهريب.

وأضاف أن جمارك دبي تعمل ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى حماية المجتمع، وتعزيز أمن المنافذ الحدودية، من خلال الدمج الفعال بين العنصر البشري المؤهل والتكنولوجيا المتطورة. وأكد أن مثل هذه الضبطيات تمثل رسالة واضحة، تعكس الجاهزية العالية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي، وتسهم في دعم استراتيجية الدائرة الرامية إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الجمارك الآمنة.

وأوضح أن فرق التفتيش تؤدي دورها باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات تهريب المخدرات والمواد الخطرة والمحظورة والمقلدة.