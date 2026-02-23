3957 زيارة رقابية على الصالونات ومراكز التجميل بدبي

نفذ مفتشو بلدية دبي 3957 زيارة رقابية على الصالونات ومراكز التجميل، خلال العام الماضي، بينها: 2703 زيارات للصالونات الرجالية، و1254 زيارة لـ«النسائية»، بهدف ضمان أعلى مستويات الالتزام بالاشتراطات ذات الصلة، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وفقاً للضوابط المعمول بها. وتم سحب عدد 120 عينة وتحليلها مخبرياً، والتي تضمنت المنظفات، والمطهرات ومواد التجميل والعناية الشخصية، والمنسوجات.

إجراءات

وأكدت بلدية دبي أن الإجراءات المتعلقة بالرقابة على المنتجات في كل من صالونات ومراكز التجميل تتمثل في التأكد من أن كل المنتجات المعروضة أو المستخدمة داخل الصالون مسجلة في نظام منتجي، والتحقق من عدم وجود منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة أو مجهولة المصدر، والتحقق من ممارسات العاملين واستخدامهم للمنتجات بشكل آمن أثناء تقديم الخدمة، إلى جانب جمع عينات عشوائية من منتجات التجميل من الصالونات لفحصها مخبرياً للتحقق من خلوها من الميكروبات، وعدم احتوائها على المعادن الثقيلة، كذلك عدم وجود مواد محظورة.

وأوضحت البلدية أنه وفقاً للأدلة الفنية والإرشادية ذات الصلة والمعلنة على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، بشأن التزام الصالونات ومراكز التجميل، تم تفصيل الاشتراطات والمتطلبات الواردة فيه بشكل موسّع، من أبرزها الصحة والنظافة العامة، بهدف التأكد من النظافة العامة للمؤسسة، والنظافة الشخصية لمقدمي الخدمة، وتوفر شهادات الصحة المهنية لهم، ونظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة، وجودة الهواء الداخلي، بغية التأكد من جودة التهوية الداخلية للمؤسسة وسلامة أنظمة التهوية والتكييف، وكذلك سحب عينات لقياس مستوى جودة الهواء الداخلي.