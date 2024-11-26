محمد بن راشد: مسيرة تمكين المرأة بدأتها «أم الإمارات» ومازالت مستمرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة تمكين المرأة في الإمارات، والتي بدأتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية منذ بدايات الدولة، مستمرة ومتطورة ومزدهرة.

وكان سموه شهد اليوم، افتتاح منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، الذي شهد حضور نحو 6000 شخصية و250 متحدثاً من 65 دولة.

وأكد سموه أن الإمارات، ومن خلال هذا المؤتمر الذي ترأسه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تؤدي دورها في تمكين المرأة إقليمياً وعالمياً، وتحفز مشاركتها في مسيرة التنمية العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم افتتاح منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، بحضور نحو 6000 شخصية و250 متحدثاً من 65 دولة".

وأضاف سموه: "نرحب بجميع الوفود الدولية المشاركة.. ونؤكد دائماً بأن مسيرة تمكين المرأة في الدولة التي بدأتها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ بدايات الدولة مستمرة ومتطورة ومزدهرة.. واليوم 30% من حقائبنا الوزارية.. و30% من كوادرنا الدبلوماسية.. و50% من العضويات البرلمانية هي من نصيب المرأة".

وتابع سموه: "عبر هذا المؤتمر الذي ترأسه الشيخة منال بنت محمد تؤدي دولة الإمارات أيضاً دورها في تمكين المرأة إقليمياً وعالمياً … وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية العالمية.. والقادم أفضل للجميع بإذن الله".

حضر الافتتاح الرسمي للمنتدى السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، والسيدة آصيفة بوتو زرداي، السيدة الأولى في باكستان، والسيدة الأولى للفلبين السيدة لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني.

كما شهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2024 سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولفيف من الوزراء وكبار الشخصيات وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية ومديري الدوائر والمسؤولين.

وبمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي في دبي، قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: " لم يكن هذا الحوار العالمي لينعقد دون دعم القيادة الرشيدة وتشجيعها على تهيئة كافة الظروف اللازمة لإنجاحه تأكيداً لدور الإمارات الرائد في كافة المجالات وانطلاقا من المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في ملف التوازن بين الجنسين”.

وأضافت سموّها: " نستلهم في هذا المنتدى فكر ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإيمان سموّه بجدارة المرأة أن تتقلد مهام ومسؤوليات تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة قُدماً، .. ونحن نعمل في إطار هذه الرؤية المُلهِمة على إقامة شراكات دولية فاعلة يمثل هذا الحدث منصة نموذجية لإنجاحها.. ملتزمون بالتعاون الوثيق مع شركائنا حول العالم لتفعيل المواثيق والتعهدات وتحويلها إلى إنجازات عملية تمنح المرأة الفرصة للمشاركة في تشكيل ملامح مستقبل مجتمعاتها وتعزيز فرص أوطانها في التقدم والنماء”.

وأعربت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ الشكر والامتنان للدعم والتشجيع المستمرين من جانب القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما أثنت على التعاون النموذجي الذي وجده مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والذي كان له عظيم الأثر في تحقيق دولة الإمارات لتقدم سريع ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، لتكون بين الدول العشر الأوائل في العالم في مجال التوزان بين الجنسين، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون البناءة مع المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته من أجل تحقيق تقدم نوعي في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.

وقد تقدمت دولة الإمارات إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحققةً نقلةً نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعوداً من المركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022 والمركز 49 في عام 2015.

إلى ذلك، حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكلمة الرئيسية التي ألقتها السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لليوم الأول من أيام منتدى المرأة العالمي ووجهت في مستهلها التحية إلى دولة الإمارات بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي، مؤكدةً أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحدث نقلة نوعية في مسيرة المرأة ومنحها الممكنات التي أهلتها لإثبات نجاحها وصولاً إلى تقلّد أرقى المناصب والمسؤوليات في مختلف القطاعات.

وأشادت السيدة الأولى للجمهورية التركية بالدور والإسهامات الرائدة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والتي أثبتت كيف يمكن للمرأة أن تغير العالم، بدءاً من مجتمعاتها، وكان لسموّها بصمتها الواضحة في مسيرة دعم وتمكين المرأة على مستوى المنطقة والعالم.

ونوهت السيدة أمينة أردوغان بالتنوع الثقافي الثري الذي يمتاز به مجتمع دولة الإمارات، كنموذج فريد يسمح للجميع بالاحتفاظ بهويته وثقافته ومعتقداته، مشيرة إلى أنه على الرغم من تباين أهداف وغايات دول العالم إلا أن جميع شعوبه تعيش كبشر تتشارك مسيرة واحدة نحو مستقبل مشترك.

كما أشادت حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بالمبادرات والإسهامات النوعية لمؤسسة دبي للمرأة بقيادة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بما في ذلك (المشروع الوطني للحضانات- وبرنامج الإرشاد المهني)، وما تقدمه المؤسسة من نموذج يحتذى في مجال التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي، منوهة بنجاحات المرأة الإماراتية والتي تأتي في إطار الدعم الكبير من قبل القيادة الإماراتية الرشيدة.

وأشارت السيدة أمينة أردوغان إلى أن العالم يمر اليوم بتحولات عميقة وغير مسبوقة في ضوء التطور التكنولوجي السريع، وما صاحبه من تقنيات في مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي جعل البشر يستيقظون كل صباح على عالم جديد، مشيرة إلى أن المعلومات التي يتم إنتاجها في أسبوع اليوم تعادل ما كان يُنتج في قرن كامل في الماضي، فيما تتوقع الأبحاث أن مهنتين من كل 10 مهن ستتغير خلال 3 سنوات.

وأكدت السيدة الأولى للجمهورية التركية أن سرعة التحرك نحو مستقبل تشوبه الضبابية، يتطلب تعاون العالم في رسم خارطة طريق مشتركة تسترشد بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030 والتي تقوم في مجملها على مبدأ ضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التقدم العالمي.

ولفتت إلى أن المرأة على الرغم من أنها تمثل نصف سكان العالم، إلا أنها لا تزال في الصفوف الخلفية لهذا الركب، إذ لا يزال معدل تمثيل الإناث في مجالات "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، المعروفة اختصارًا باسم STEM، وهي المجالات المسؤولة عن تشكيل مجتمعات المستقبل، يبلغ حوالي 30%، فيما يمثل تواجد المرأة نسبة لا تتجاوز 26% من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومؤكدة أن المرأة والرجل شريكان لا يمكن أن يتقدم العالم بأحدهما دون الآخر.

وأشارت السيدة أمينة أردوغان إلى أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق بين أدوار المرأة والتي تأخذ أوجه متعددة تسهم من خلالها في تطوير المجتمع وتشكيل مستقبله، فيما لا تزال المرأة تعاني في عالم اليوم من وجود صراع بين تلك الأدوار، ما يستدعي العمل على تأكيد مشاركة المرأة في إطار يحافظ على كيانها بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه، لافتة إلى أن المرأة لا يمكنها الكشف عما تملكه من قدرات ذات تأثير واضح إلا من خلال الحفاظ على تفردها، مستشهدةً بالتجربة التركية في منح المرأة مميزات تمكنها من تحقيق التوازن بين العمل والتزاماتها الأسرية.

وقالت إن التكنولوجيا قوة كبيرة يمكن أن تكون بمثابة عالم مثير يشكل المستقبل، إلا أنه يجب ألا نغفل أنه لا يمكن استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي ولا "تكنولوجيا الآلة"، إذ يجب وضع أطر تحكم هذه القوة والإمكانات بضمير وحكمة لتحقيق الفائدة للبشر دون الإضرار بهم وبمستقبلهم.

وذكرت السيدة الأولى للجمهورية التركية أن العالم يشهد اليوم أزمة إنسانية كبيرة حيث يعاني أكثر من مليار إنسان من الجوع، على الرغم من أن 1.3 مليار طن من الغذاء يتم إهدارها سنوياً، وأن هناك أكثر من 100 مليون إنسان أجبروا على النزوح من ديارهم وأوطانهم، نحو ثلاثة أرباعهم تستضيفهم دول ذات دخل محدود، لافتة أيضاً إلى الأزمة الإنسانية المستمرة لأكثر من عام في قطاع غزة، حيث تتواصل معاناة الإنسان في ضوء ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي في تعامله مع القضايا الساخنة والملحة.

وفي الكلمة الترحيبية التي استهلت أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي -دبي 2024، أكدت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في المؤشرات الدولية والإقليمية في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين ودعم المرأة هو ثمرة نهج راسخ أرسى أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، طيّب الله ثراه، وعززت دعائمه القيادة الحكيمة بإيمان كامل في قدرة المرأة على العطاء والإنجاز، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية كانت على قدر المسؤولية والثقة التي أولتها إياها دولة الإمارات وأصبحت اليوم نموذجاً مشرفاً يحمل اسم الإمارات عالياً في كافة المحافل والمناسبات الدولية وفي مختلف المجالات.

وقالت سعادتها إن دولة الإمارات انتقلت بفضل الرعاية والدعم والتشجيع المستمر من القيادة الرشيدة من مرحلة التمكين إلى مرحلة تعزيز فرص المرأة في كافة القطاعات الحيوية، مؤكدة أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2015 بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتحديد سموّه لهدف واضح أن تكون دولة الإمارات ضمن الـ 25 دولة الأوائل في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبفضل رعاية وتوجيهات سموّه المستمرة وما تبعها من قوانين وتشريعات داعمة للمرأة، تمكنت دولة الإمارات من الوصول إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في هذا المؤشر، لتصبح دولتنا اليوم مرجعاً دولياً يعتد به للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين.

وتطرقت سعادة منى المري إلى التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تعزيز مكانة المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمشاركة بصورة إيجابية في إيجاد الظروف المناسبة لها كي تتمكن من بناء المستقبل دون أية حواجز أو تحديات، بما يمثله المنتدى من فرصة حقيقية لتعزيز فرص الحوار والنقاش وبناء شراكات من شأنها تأكيد دور المرأة في تحقيق نجاح وازدهار للمجتمعات.







