مديرة مؤسسة دبي للمرأة لـ«البيان»: منتدى المرأة العالمي بدبي النسخة الأكبر في التاريخ

أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن الدورة الحالية لمنتدى المرأة العالمي – دبي، هي الأكبر في تاريخ هذا الحدث من حيث عدد المشاركين والجلسات والمتحدثين فيها، وقالت: «إن المنتدى يأتي في إطار المبادرات الرائدة لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي لا تدخر جهداً في دعم المرأة على المستويين المحلي والعالمي».

وقالت في حوار خاص لـ «البيان»: «إن المنتدى يناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بدور المرأة في كافة المجالات، وخاصة في القضايا المستقبلية والتوصل لحلول للتحديات التي تواجهها في بعض مناطق العالم لتمكينها من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتنوعاً واستدامة».. وتالياً نص الحوار:

وقالت: «تعد هذه الدورة الثالثة في تاريخ انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي، بعد النجاح اللافت له في دورتي 2016 و2020، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة التي تبذل جهوداً استثنائية لدعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها القيادي وتأثيرها العالمي، من خلال مبادرات رائدة ومتنوعة أطلقتها سموها خلال السنوات الماضية. ويعد منتدى المرأة العالمي إحدى هذه المبادرات المهمة التي تعني بتعزيز تمكين المرأة على المستوى العالمي.