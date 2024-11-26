نجاة مكي: منتدى المرأة العالمي أسهم في دعم وتمكين المرأة

أكدت الدكتورة نجاة مكي الفنانة التشكيلية أن منتدى المرأة العالمي أسهم في دوراته السابقة في دعم وتمكين المرأة من خلال مناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها والوقوف على حلول عملية يمكن توظيفها لتعزيز دورها محلياً وعالمياً.

وأضافت مكي إن الفن رسالة يمكن توجيهها لمناصرة قضايا المرأة في كل مكان وتعزيز دورها التنموي والأسري ودعمها لتنمية نهضة البلدان.

ويلقي منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 على مدار يوميّ انعقاده الضوء على العديد من القصص المُلهِمة صاغتها المرأة بكفاءة واقتدار وأكدت من خلاها أن بناء عالم عادل ومستدام لن يتحقق إلا بتفعيل دورها كشريك حقيقي وذي حضور مؤثر وبصمة واضحة في صُنع المستقبل، الأمر الذي يتطلّب إرادةً صادقةً وتعاوناً دولياً مستمراً لمواجهة ما يواجه المرأة من تحديات بروح المسؤولية المشتركة.