سعيد الطاير: 8.5 مليارات درهم لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في دبي

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيمة الإجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء تزيد على 8.5 مليارات درهم، تتضمّن تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 223 كيلومتر ومحطتين جهد 400 كيلوفولت، و130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028.

وتأتي هذه المشاريع انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100 %.

وقال لـ«البيان»: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

5 مشاريع

وتابع: تم البدء في تنفيذ 5 مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، العوير الأولى، الخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم.

وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة.

وتواصل الهيئة جهودها في توسعة البنية التحتية للكهرباء، وتعمل على رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030، وتأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.

باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، حيث أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب.

وتحرص الهيئة على تبنّي أحدث البرامج والتقنيات الرقمية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، بهدف ضمان توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.

وتعمل على أتمتة شبكة التوزيع، وتطبيق أفضل خطط الصيانة، وخفض متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لمختلف الاستخدامات، وضمان استمرارية الإمدادات واستقرارها ووصولها إلى جميع المستهلكين في كل الأوقات، بما يسهم في تعزيز سعادة الجميع.

شبكة ذكية

كما تحرص على ترجمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، حيث تسهم الهيئة بشكل فعال في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ولدعم هذا الهدف، وضعت الهيئة استراتيجية شاملة لتنفيذ بنية تحتية ذكية للمياه والكهرباء، وأطلقت عليه اسم «الشبكة الذكية»، وتوفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه، وتدعم الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتلبية الطلب المتزايد ومواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة من خلال إدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.