5.7 ملايين معاملة دفع أنجزتها «دبي الرقمية» في 2025

70 خدمة جديدة عبر التطبيق تضاف إلى 370 خدمة مقدَّمة من 50 جهة حكومية وخاصة

أفادت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، أن تطبيق «دبي الآن» أنجز نحو 5.7 ملايين معاملة دفع خلال العام 2025، إلى جانب إضافة أكثر من 70 خدمة جديدة، ليرتفع إجمالي الخدمات إلى 370 خدمة مقدَّمة من أكثر من 50 جهة حكومية وجهات من القطاع الخاص عبر منصة موحدة تسهل رحلة المتعامل وتختصر الوقت والجهد.

ويأتي هذا النمو في الخدمات مدعوماً بتطوير قدرات التطبيق التقنية، حيث يعتمد «دبي الآن» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، من خلال المساعد الرقمي دبي AI الذي طورته دبي الرقمية ووظفته داخل التطبيق ليقدم إرشاداً فورياً ودقيقاً يساعد المستخدم على الوصول إلى الخدمة المناسبة بأقل جهد، ما يجعل التجربة أكثر ذكاءً وسلاسة عبر تحليل احتياجات المتعامل والتفاعل معها مباشرة، بما يعزز توجه دبي نحو خدمات حكومية رقمية متقدمة تعتمد على السرعة والدقة والقدرة على الاستجابة الفورية.

وأضافت أن التطبيق استقطب 400 ألف مستخدم جديد في عام 2025، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 2.2 مليون متعامل، فيما بلغ متوسط تقييمه 4.5 على متاجر التطبيقات، مشيرة إلى أن تحديث التصميم عزز سلاسة الاستخدام ورفع مستوى التخصيص، مستعرضة عدداً من الخدمات التي تتيح إنجاز المعاملات الحيوية رقمياً دون زيارة مراكز الخدمة، من بينها خدمات الإقامة وإدارة إقامات أفراد العائلة والعمالة المساعدة، إلى جانب خدمات دفع الفواتير، فضلاً عن خدمات التعليم والصحة والترفيه.

وحول أبرز التطويرات، أشارت إلى إطلاق قسم «خدماتي» لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً، متضمناً خدمة «المستندات» التي تتيح الوصول إلى وثائق حكومية مثل بطاقة الهوية، ورخصة القيادة والإقامة وغيرها، كما شملت التحديثات خدمة «مركباتي» لإدارة خدمات المركبات إلكترونياً، بما في ذلك نقل الحيازة وإبرام اتفاقيات البيع والشراء وإدارة اللوحات وتجديد التراخيص ودفع المخالفات ورسوم المواقف.

وأضافت أن المنصة قدمت كذلك خدمة «الفوائد» لعرض بطاقات العروض مثل «إسعاد» و«بنيان»، إلى جانب خدمة «دفع الكل» التي تمكن المستخدم من سداد جميع فواتيره بضغطة واحدة، كما قدمت المنصة كذلك خدمة «الدفع التلقائي» بعد إعادة تطوير شاملة لمنظومتها، بما يسهم في تسهيل حياة المتعاملين من خلال تمكينهم من تسوية فواتيرهم وإعادة تعبئة خدماتهم تلقائياً دون أي تدخل يدوي، ما يجعل عملية الدفع أكثر راحة ومرونة.

وأشارت الدكتورة موزة إلى استمرار توسع «دبي الآن» في طرح خدمات نوعية بالتعاون مع الجهات المالكة للخدمات؛ فبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي أضيفت خدمة «تجديد تصريح تعلم القيادة» وخدمة «تصديق واعتماد شهادة فحص مركبة من خارج الدولة» ضمن منظومة الخدمات الرقمية.

وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أتاح التطبيق خدمة «تصريح عدم ممانعة للتصوير في مواقع الهيئة» للتصوير والإنتاج في المواقع التابعة لها عبر إجراءات رقمية.

كما أتيحت بالتعاون مع بلدية دبي خدمة «شهادة عدم ممانعة للتخييم بالكرفان»، إلى جانب حجز تذاكر دخول الحدائق العامة والمنشآت الترفيهية، بما في ذلك الحدائق الكبرى والحديقة القرآنية ومدينة الطفل والمرافق الرياضية، مع خيارات دفع رقمية متعددة، وخدمة «إثبات حالة» بالتعاون مع محاكم دبي والتي تمكن المستخدمين من استخراج الشهادات المتعلقة بالأحوال الشخصية رقمياً، كما يوفر التطبيق للمواطنين مجموعة من الخدمات الإسكانية والمنافع الاجتماعية وبرامج داعمة لكبار المواطنين، إلى جانب عرض عدد من المزايا الحكومية ذات الصلة.

وعبرت الدكتورة موزة سويدان عن تقديرها لكافة الجهات الحكومية في حكومة دبي على تعاونها ومشاركتها الفاعلة، التي أسهمت في توحيد الخدمات وتعزيز التكامل بينها، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة للمواطنين والمقيمين.