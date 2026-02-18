47515 محطة كهرباء في دبي بنهاية 2025

كشف معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إجمالي عدد محطات الكهرباء التابعة للهيئة حتى نهاية عام 2025، حيث وصل إلى 47 ألفاً و515 محطة، منها: 394 محطة نقل كهرباء رئيسة، تشمل 27 محطة جهد 400 كيلوفولت، و367 محطة جهد 132 كيلوفولت، وبلغ عدد محطات التحويل جهد 11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت، 47060 محطة، ووصل عدد محطات التحويل جهد 33 كيلوفولت إلى 61 محطة.

وقال معالي سعيد الطاير لــ«البيان»: في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء، تلبي النمو المتسارع لإمارة دبي، دشّنت الهيئة خلال العام الماضي 932 محطة كهربائية، منها: 924 محطة توزيع كهرباء جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء دبي، في إطار تعزيز جاهزية شبكة التوزيع، ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى 8 محطات نقل رئيسة بجهد 132 كيلوفولت خلال عام 2025، إلى جانب تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.35 مليار درهم، بمناطق الورسان - 4، اليلايس - 5، حتا، سيح شعيب - 3، الحبية - 5، وجبل علي الأولى.

خطوط الكهرباء

وأوضح أن إجمالي أطوال خطوط نقل الكهرباء في دبي، يبلغ 4,764 كيلومتراً، فيما تصل أطوال خطوط توزيع الكهرباء بالكابلات الأرضية إلى 39,596.366 كيلومتراً، إضافة إلى 672.91 كيلومتراً من خطوط التوزيع الهوائية، بما يعكس التوسع المستمر في البنية التحتية لشبكتي النقل والتوزيع.

وأشار إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي، وصل إلى17,979 ميجاوات، مع نهاية عام 2025، وتمثّل قدرة الطاقة النظيفة نحو 21.5 % من مزيج الطاقة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة %100 من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

جهود متواصلة

وأكد معاليه أن مشاريع المحطات الكهربائية في دبي، تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء الإمارة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وإعطاء الأولوية للاستدامة، حيث تواصل الهيئة ريادة الجهود لتحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من أجل مستقبل مستدام، من خلال توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، حيث نعمل في الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.