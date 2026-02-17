«دار البر» توزع 11600 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة

أكدت جمعية دار البر جاهزيتها لتوزيع 11600 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مشروعها الرمضاني السنوي «إفطار الصائم»، مؤكدة أن العدد قابل للزيادة بحسب حجم التبرعات وتفاعل المحسنين وأهل الخير.

وقال الدكتور هشام الزهراني، مدير إدارة الزكاة والخدمة المجتمعية في دار البر، إن المشروع يُنفذ في 32 موقعاً داخل الدولة في إمارات دبي وعجمان ورأس الخيمة، ويستهدف الصائمين من ذوي الدخل المحدود وفئة العمال، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على ضمان وصول الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وفق خطة توزيع دقيقة ومدروسة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ودعم الشرائح الأكثر حاجة خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن مساهمات المحسنين من أفراد وشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص تلعب دوراً محورياً في نجاح المشروع واستدامته.

وأضاف أن اختيار المواقع المخصصة لتوزيع وجبات الإفطار يعتمد على الكثافة السكانية للفئات المستهدفة، لا سيما ذوي الدخل المحدود والعمال، مشيراً إلى أن مشروع «إفطار الصائم» يهدف إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوافر لديهم فرص الإفطار مع أسرهم، مع إقامة موائد إفطار جماعية في المساجد والخيام الرمضانية لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.