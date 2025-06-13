رجل يسهم في إنقاذ حياة أربعيني تعرض لسكتة قلبية

تحولت لحظة كارثية إلى قصة إنقاذ بطلها رجل يدعى روبيرتو الكسندر، الذي أسهم بتدخل فوري وذكي في إنقاذ حياة رجل أربعيني تعرض لسكتة قلبية مفاجئة في دبي، حيث سارع بتقديم المساعدة من خلال الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول مركبة الإسعاف.

وشكر مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال تكريمه، روبيرتو بمقر المؤسسة، على سرعة تصرفه وتعامله مع الحالة، ما أسهم بشكل كبير في الحفاظ على حياة المريض.

وأشار إلى أن سلامة أفراد المجتمع مسؤولية إنسانية تتطلب تضافر الجهود لنشر الثقافة الصحية، باعتبارها مهارة خاصة يمكنها أن تُنقذ الحياة في الأوقات الدقيقة والحرجة.

وعن التفاصيل قال جلفار: «بدأت القصة عندما تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بتعرض رجل أربعيني من الجنسية الفرنسية لسكتة قلبية ومن خلال التقييم المبدئي للمرسل الطبي في العمليات اتضح أن المريض فاقد النبض والتنفس وتم توجيه أحد أقربائه ببدء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول الطاقم الإسعافي، وعند وصول مركبة الإسعاف خلال وقت قياسي، تم استكمال الإنعاش القلبي الرئوي ومعالجة المريض عبر جهاز الصدمة الكهربائية والأدوية المتقدمة اللازمة، واستمرت عملية العلاج المتقدم بإشراف المسعفة آمنة الشامسي حتى رجوع النبض للمريض، وخلال ذلك تم تثبيت حالة المريض وتجهيزه للنقل، كما تم التنسيق لنقله لمستشفى ميديكلينك بارك لقربه من مكان الحالة».