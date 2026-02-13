أمينة الطاير: الشيخة هند نموذج وطني وإنساني متفرد للأم الإماراتية

رفعت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة يوم ميلاد سموها.

وأكدت أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم تمثل نموذجاً وطنياً وإنسانياً متفرداً للأم الإماراتية الداعمة، وللمرأة القيادية التي جعلت من العطاء نهجاً، ومن دعم الإنسان أولوية، وأسهمت برؤيتها الحكيمة في ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وقالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، إن الدور الريادي الذي تضطلع به سمو الشيخة هند بنت مكتوم في دعم المرأة شكّل علامة فارقة في مسيرة التمكين المجتمعي، من خلال تبنيها ودعمها لمبادرات عززت مكانة المرأة، ووفرت لها بيئة داعمة للنمو والمشاركة الفاعلة في مختلف ميادين العمل والتنمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار في طاقات المرأة وقدراتها.

وأضافت أن اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالشباب يعكس إيمانها العميق بدورهم المحوري في صناعة المستقبل، حيث أولت سموها أهمية كبيرة لتأهيلهم وتمكينهم، ودعم المبادرات التي تصقل مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاق الابتكار والريادة، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، ويُسهم في إعداد جيل واثق وقادر على تحمّل المسؤولية.