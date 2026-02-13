55 مليوناً و220 ألف متر مربع مساحات دبي الخضراء خلال 2025

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن بلدية دبي أن إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي الواقعة تحت إشراف بلدية دبي بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 249 ألفاً و598 متراً مربعاً، ليرتفع إجمالي هذه المساحات حتى نهاية عام 2025 إلى 55 مليوناً و220 ألفاً و419 متراً مربعاً.

وتحرص بلدية دبي على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة من خلال مسار استراتيجي طويل الأمد، يتكامل مع خطط التنمية المستدامة، وعبر الاستثمار المستمر في البنية التحتية الخضراء وزيادة عدد الحدائق وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتبني أفضل الأنظمة الحديثة في الزراعة والري، ما يرسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، التي تحافظ على بيئتها المستدامة لتبقى المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة.

وتشكل المساحات الخضراء في إمارة دبي ركيزة أساسية في مسيرة الإمارة التنموية التي لا تكتفي بالتفوق الاقتصادي والعمراني فقط، بل تحرص على جودة الحياة والاستدامة البيئية.