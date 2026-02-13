«إقامة دبي» تطلق الموسم الرابع من برنامج «قايلة جوازات دبي»

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الموسم الرابع من «قايلة جوازات دبي» الذي سيبث عبر أثير إذاعة الأولى 107.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من الاثنين إلى الخميس خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 2:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً، والذي سيستضيف نخبة من القيادات الحكومية ومديري العموم لطرح قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر، واستعراض جهود الجهات الحكومية في تطوير الأداء وتحسين الخدمات، إلى جانب إبراز نماذج التكامل المؤسسي بين إقامة دبي والجهات الحكومية الأخرى.

كما سيتضمن البرنامج فقرات تفاعلية تشمل أسئلة ومسابقات يومية تعزز مشاركة الجمهور، وتضيف بعداً تشويقياً للحلقات، في إطار يعكس حرص البرنامج على إشراك المجتمع وتحفيز التفاعل الإيجابي، وبما ينسجم مع استراتيجية عام الأسرة.

وقال الفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن «قايلة جوازات دبي» يمثل امتداداً لنهج حكومة دبي في ترسيخ ثقافة التواصل المباشر مع المجتمع، مشيراً إلى أن الشراكة الإعلامية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة وصناعة الوعي.

وأشار إلى أن إقامة دبي تؤمن بأن الإعلام شريك استراتيجي في مسيرة التطوير، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى الإسهام في بناء وعي مجتمعي مسؤول.

ومن خلال برنامج «قايلة جوازات دبي»، نحرص على تقديم حوار صادق وشفاف يعكس أولويات حكومة دبي، ويضع الإنسان في قلب كل رسالة وكل خدمة.

سجل حافل

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور عبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلاً عن إذاعة الأولى – الراعي الاستراتيجي للبرنامج، وثاني الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في إقامة دبي، إضافة إلى شركاء ورعاة البرنامج، والإعلاميين من مختلف المنصات.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الجهات الراعية والشركاء.

ويستند البرنامج إلى سجل حافل بالإنجازات عبر مواسمه السابقة، إذ قدم 183 حلقة إذاعية بإجمالي 245 ساعة بث مباشر، واستضاف 125 ضيفاً من الشركاء الحكوميين، ووصل إلى أكثر من 1,300,000 مستمع ومتابع، ما يعكس مكانته منصة إعلامية مؤثرة تعزز الحوار المجتمعي وترسخ الشراكة بين الجهات الحكومية والجمهور.