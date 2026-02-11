«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزز الوعي الأسري برسائل فنية

أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة المؤسسة في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي اختتم أعماله في منطقة الشندغة بدبي، تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الاحتواء والحماية الأسرية، وذلك في إطار عام الأسرة.

وأوضحت المنصوري أن المؤسسة شاركت عبر منصة تفاعلية عرفت الأطفال والأهالي بلعبة «تعرفني؟»، التي تهدف إلى قياس مدى معرفة أفراد العائلة ببعضهم البعض، من خلال أسئلة عفوية وإجابات صادقة، بما يسهم في كشف المسافات النفسية، وتقريب أفراد الأسرة من بعضهم البعض، وتعزيز الحوار داخل الأسرة بأسلوب إيجابي وبسيط.

وأضافت أن المؤسسة استعرضت خلال مشاركتها جداريات فنية لرسومات الأطفال، عبروا من خلالها عن مشاعرهم وتجاربهم اليومية، في رسالة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص للنمو، وإبراز أهمية الاستماع لصوت الطفل، وفهم احتياجاته النفسية في بيئة آمنة وداعمة.

وأشارت المنصوري إلى أن المؤسسة تهدف من خلال إطلاق هذه اللعبة التفاعلية إلى بناء العلاقات، وتعميق المعرفة بين الأفراد في المحيط المقرب، سواء كانوا أصدقاء أو أفراد عائلة، حيث تتمحور فكرة لعبة «تعرفني؟» حول طرح الأسئلة، التي تكشف جوانب من شخصيات أفراد الأسرة والأصدقاء عن اهتماماتهم وتجاربهم وأحلامهم، بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين، والتعرف بشكل أعمق على بعضهم بعضاً في جو من المرح والتفاعل الإيجابي.

وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء بالإنابة أن المرونة الأسرية تمثل المفتاح الأساسي لبناء بيئات قادرة على حماية أفرادها من آثار العنف النفسي والتنمر الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأسرة المتماسكة والقائمة على الفهم والاحتواء تشكل الحصن الأول في مواجهة هذه التحديات المتنامية في العصر الرقمي.

وقالت، إن مشاركة المؤسسة في مهرجان سكة تحمل رسالة إيجابية واضحة، مفادها وضع الوعي والاحتواء في قلب العلاقة الأسرية، والإيمان بأن الفهم والحوار هما الأساس في بناء أسر أكثر تماسكاً، وقادرة على دعم أفرادها نفسياً واجتماعياً.