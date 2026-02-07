15 مليون معاملة رقمية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي» في 2025

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة سجلت أداء رقمياً متقدماً خلال عام 2025، حيث أنجز المتعاملون أكثر من 15 مليون معاملة رقمية، بزيادة قدرها 6 % مقارنة بعام 2024.

وتوزعت المعاملات حتى نهاية عام 2025 على أكثر من 7 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية المشتركة مع الشركاء، وما يزيد على 8 ملايين معاملة أنجزت من خلال القنوات الرقمية للهيئة.

التبني الرقمي

وقال معالي سعيد الطاير لـ«البيان»: بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة 99.5 % لعام 2025، في نتيجة تعكس نجاح الهيئة في إعادة هندسة جميع عملياتها لتصبح رقمية بالكامل، بدءاً من تقديم الطلبات ومروراً بمتابعة الإجراءات حتى إصدار المستندات، ضمن جهودها المستمرة لتصفير البيروقراطية.

مشيراً إلى أن هذا التحول الرقمي انعكس بشكل مباشر على جودة وكفاءة الخدمات، حيث تم أتمتة 100 % من عمليات تقديم الخدمات، وإلغاء 90 % من خطوات الإجراءات، مع تحقيق خدمات ذاتية لا تتطلب حضوراً شخصياً بنسبة 100 %. كما أسهم التكامل الرقمي مع أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة عبر أكثر من 100 مشروع في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط رحلة المتعامل.

قرارات فورية

وأضاف: أتاح التحول الرقمي للهيئة مراقبة أدق لأداء الخدمات وإدارة أكثر كفاءة للبيانات، ما مكّن من الكشف المبكر عن التحديات واتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات دقيقة، وأسهم في رفع مستوى الشفافية والثقة.

كما ساعد تبني التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تقليص زمن المعالجة، وخفض الزيارات الميدانية، وتحقيق نسب رضا مرتفعة للمتعاملين، ما يؤكد أن التحول الرقمي في الهيئة لم يكن تقنياً فقط، بل تحول شامل في تجربة المتعامل وكفاءة الأداء الحكومي.

خدمات

وأوضح أن خدمات الفوترة ودفع الفواتير تتصدران قائمة الخدمات الأكثر استخداماً، تليها خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وإدارة الإمداد المرتبطة بشبكتي الكهرباء والمياه.

كما تشمل القائمة خدمات إدارة الاستهلاك التي تتيح متابعة وتحليل أنماط الاستخدام، إلى جانب خدمات شهادات عدم الممانعة (NOC)، بما يعكس تنوع الخدمات الرقمية وسهولة الوصول إليها عبر قنوات الهيئة الذكية والقنوات الرقمية المشتركة مع باقي الجهات.

دعم

وقال معالي سعيد الطاير إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، تدعم جهود الهيئة الرامية إلى جعل دبي المدينة الرقمية الأولى عالمياً وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وتبني أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآخر التقنيات الإحلالية لتقديم خدمات نوعية واستباقية وفق أعلى المعايير العالمية، والارتقاء بالكفاءة والفاعلية التشغيلية وزيادة الإنتاجية.

وتابع: تستثمر الهيئة في منظومة متكاملة من التقنيات الإحلالية وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن نهج استباقي يعيد تعريف نموذج عمل المؤسسات الخدماتية.

ويأتي ذلك من خلال ذراعها «ديوا الرقمية»، التي تقود التحول الشامل نحو خدمات ذكية قائمة على البيانات، وتطور نماذج تشغيل مبتكرة تعزز الكفاءة وترفع جودة الخدمات وتسرع الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.

كما تعتمد الهيئة على قنواتها الرقمية المتكاملة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، لتقديم خدمات استباقية وسلسة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً.

استراتيجيات استباقية

كما تحرص الهيئة على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل.

وتعتبر الهيئة سباقة محلياً وعالمياً في تبنيها لمفهوم الخدمات الرقمية المتكاملة، وفي مجال إدارة وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية، من حيث توافرية الخدمات المقدمة وجودتها، والاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة من أجل تسريع التحول الرقمي في الهيئة، وتسهيل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، وتعزيز سعادة المعنيين كافة وتخطي توقعاتهم.