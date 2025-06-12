شرطة دبي تطلق برنامجها الصيفي لـ 1300 طالب

استثمار الأوقات وتعميق الشعور بالانتماء الوطني واحترام الأنظمة أبرز الأهداف

كشفت مؤشرات برنامج الدورات الصيفية الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي منذ العام 2022 عن ارتفاع حس الالتزام والانضباط والسلوك الإيجابي في المدارس، قابلها انخفاض بنسبة 90 % في سلوكيات سلبية كالتسرب والتنمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي للإعلان عن انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2025 الذي يقام تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، وينطلق يوم 30 يونيو الجاري ويستمر لمدة شهر، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

ويستهدف برنامج الدورات الصفية 2025، قرابة 1300 طالب وطالبة من الفئة العمرية «11 - 18»، حيث ينطلق نهاية يونيو الجاري بحزمة برامج توعوية جديدة تم اعتمادها استناداً إلى دراسات حول أكثر الجرائم والمشكلات انتشاراً، حيث ستتضمن محوراً عن الجرائم الإلكترونية وآخر عن الوقاية من المخدرات و القضايا السلوكية كالتنمر، علاوة على ربط الزيارات الميدانية بالمحتوى التدريبي الذي يتلقاه الملتحقون.

وأكد المهندس طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بإمارة دبي والمناطق الشمالية بوزارة التربية والتعليم، أهمية البرنامج الذي أسهم في تخفيض بعض السلوكيات السلبية بنسبة تتجاوز الـ 90 %، مشيراً إلى أن الطلبة الذين التحقوا بالبرنامج تميزوا بالانضباط والالتزام بالسلوك الإيجابي، والامتثال للتعليمات والتوجيهات في المؤسسات التعليمية.

وأكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

بناء الشخصية

وقال العميد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.

16 مركزاً تدريبياً

وأوضح أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 16 مركزاً تدريبياً، وهي مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين، ومجمع زايد التعليمي في عود المطينة، ومجمع زايد التعليمي في الورقاء، ومدرسة حتا 1 للتعليم الأساسي، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء شمال، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، ومدرسة راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي بحتا، بالإضافة للمراكز التخصصية في كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الخيالة ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وإدارة التفتيش الأمني K9 «الكلاب البوليسية».

الأنشطة والبرامج

وأشار إلى أن الأنشطة والبرامج لهذا العام تضمنت 13 برنامجاً تدريبياً، وهي دورة المتحري الواعد والغوص، والسباحة، والتدريب العسكري والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومركز الاتصال الموحد 901، ودورة الكلاب البوليسية، والدراجات الهوائية، ودورة رعاية الخيل، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية K9، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية.

وتطرق العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى جهود مركز حماية الدولي خلال الـ 3 أعوم الماضية.

حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والدورات الصيفية التي ينفذها المركز لطلبة المدارس الحكومية والخاصة على مدار العام، 375,741 ألف طالب وطالبة من 175 جنسية، استفادوا من 505 برامج توعوية نُفذت خلال الفترة ذاتها.