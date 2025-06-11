حمدان بن محمد: نحن صُنّاع المستقبل.. بقيادة رشيدة وشعب لا يعرف المستحيل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المضي بثبات نحو ترسيخ اسم الإمارات بين النجوم، وتطوير قدرات فضائية متقدمة، بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز.

وكان سموه التقى ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقش سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية.

وشدد سموه على أن الإمارات لا تريد الاكتفاء بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل تريد أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غد أفضل للبشرية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، التقيت ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقشنا سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي".

وأضاف سموه: "بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز، نمضي بثبات نحو تطوير قدرات فضائية متقدمة، وترسيخ اسم الإمارات بين النجوم … فنحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ولن نكتفي بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل نُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غد أفضل للبشرية".