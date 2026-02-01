منال بنت محمد: حمدان ومكتوم بن محمد يواصلان السير على خطى محمد بن راشد لجعل دبي نموذجاً عالمياً

تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، مؤكدة أن سموه نهل من فكر ومدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويواصل السير على خطى سموه لجعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها تنافسية في كافة المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، الذي يعد حالياً نموذجاً عالمياً يحتذى به.

كما تقدمت سموها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه مهام نائب حاكم الإمارة، مشيدةً بالجهود الحثيثة لسموه خلال هذه المسيرة لتحقيق أهداف الإمارة ومواصلة ترسيخ مكانتها على طريق النهضة الشاملة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت سموها أن سموهما استطاعا، بجدِّهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل، ترسيخ النموذج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع التركيز على توفير الحياة الكريمة للمواطن كأولوية، والاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها قاطرة للنمو المستدام، فضلاً عن جعل دبي ودولة الإمارات من أسرع دول العالم تقدماً في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها التجارية على الصعيد العالمي.

وأكدت سموها أن البنية التحتية والاقتصادية والتشريعية لدبي في مختلف المجالات قد شهدت تطويراً كبيراً خلال مسيرة سموهما اللذين جسدا نموذجاً في قيم الإنسانية والتواضع والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، وحرصا على أن يكونا خير سند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يهب حياته لشعب الإمارات وتقدم الدولة وازدهارها، وجعلها من أفضل دول العالم في كافة المجالات.