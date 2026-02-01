مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

1.46 مليون متر مربع مساحة أراضٍ تم تخصيصها ضمن سياسة الإسكان الميسر

277 مليون درهم مكافأة أداء للموظفين المدنيين المتميزين في الجهات الحكومية

10 آلاف من القادة الناشئين والرواد تؤهلهم «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي»

10 مليارات درهم أصول مصارف الأوقاف المجتمعية ضمن الخطة التنفيذية

18.3 ملياراً ميزانية استراتيجية التشجير والحدائق في دبي

عززت مبادرات وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال عام 2025، ريادة دبي عالمياً، وترجمت نموذجاً متقدماً في القيادة الاستباقية التي توازن بين التنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والابتكار الحكومي، والاستدامة الشاملة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة، وكفاءة الحكومات، واقتصاد المستقبل، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز النسيج الاجتماعي، والاستثمار في الإنسان باعتباره جوهر التنمية وغايتها.

وشكل العام الماضي محطة فارقة في مسيرة دبي التنموية، حيث رسمت توجيهات سموه لوحة متكاملة من السياسات والمبادرات التي عززت استدامة الإمارة.

عام المجتمع

انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وإعلان 2025 «عام المجتمع»، أطلق سموه حزمة واسعة من القرارات الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي عززت تنافسية الإمارة، ووسّعت شراكاتها العالمية، ورسّخت موقعها على خريطة الريادة العالمية.

ففي يناير العام الماضي وجّه سموه بإطلاق الموسم الثاني من مبادرة «مؤذّن الفريج» من خلال نموذج جديد يركز على دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية، ويسهم في غرس القيم الإسلامية والاجتماعية الأصيلة لدى الأجيال الناشئة.

كما أطلق سموه مبادرة «مصحف في كل بيت»، بهدف تحفيز الأسر وأفراد المجتمع على تلاوة القرآن الكريم وتدبّر آياته خلال شهر رمضان المبارك.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه أعلن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» إطلاق مبادرة جديدة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي.

«إرث دبي»

وفي فبراير الماضي أطلق سموه مبادرة «إرث دبي» الهادفة لإحياء ذاكرة دبي التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسّد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الأجيال، وفي إطار المبادرة أطلق سموه جائزة «إرث دبي»، إحدى أكبر الجوائز المتخصصة في مجال التوثيق الثقافي والتراثي والاجتماعي.

وبهدف الارتقاء بجودة الحياة المتكاملة، وجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، اعتمد سموه مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع وحديقة تفاعلية في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل بتكلفة ملياري درهم.

كما اعتمد سموه منظومة دبي لحماية الطفل، وسياسة صندوق التنمية المجتمعية، إلى جانب مشروع المركز الموحد للرعاية الأسرية، الذي يقدم نموذجاً متكاملاً لخدمات الأسرة.

وفي إطار إعلان القيادة الرشيدة تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» وبتوجيهات سموه اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك.

وحرصاً من سموه على تعزيز الترابط الأسري في الشهر الكريم، تقرر تطبيق خيار التعلم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

الإسكان الميسر

وفي إطار تمكين الفرد والأسرة والمجتمع كأولوية لتقديم كافة الفرص والإمكانات لهم، وتماشياً مع سياسة الإسكان الميسّر، اعتمد سموه تخصيص أراضٍ لمشاريع الإسكان الميسّر في دبي، على مساحة 1.46 مليون متر مربع، لتوفر 17,080 وحدة.

وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية في الإمارة بمبلغ 277 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة، تتويجاً للإنجازات التي حققتها الإمارة خلال العام، التي عكست كفاءة الأداء الحكومي.

«مجتمعات دبي»

أطلق سموه في أبريل الماضي منصة «مجتمعات دبي» الرقمية، وتترجم المبادرة سعي دبي الدائم لإثراء نسيج دبي المجتمعي الحي المتنوع، الذي يرسم صورة واقعية زاهية لمدينة تجمع الناس وتمكنهم وترتقي بجودة حياتهم.

وبالتزامن مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات سموه أرست بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي عقد مشروع إنشاء وتشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في مناطق ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتا.

ووجّه سموه بتنظيم مؤتمر «AI@70» ضمن «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2026».

كما أطلق سموه «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة.

«حوي دبي»

وفي مايو الماضي أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق مبادرة «حوي دبي» بهدف إحياء روح الفريج الإماراتي التقليدي بأسلوب معاصر من خلال إنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي اليومي وترتقي بجودة حياة سكان دبي، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على ممارسة الأنشطة الخارجية، وذلك تزامناً مع عام المجتمع.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي اعتمد سموه حزمة من السياسات والمبادرات شملت: خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع الإمارة، وسياسة المباني الذكية في دبي التي توظف التكنولوجيا في خدمة سكانها وتمكن قطاع بناءٍ ضمن الأذكى والأكفأ والأكثر استدامة وتقدماً.

واعتماد سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص لتوفير البيئة الداعمة لهم عبر مجموعة من السياسات ومشاريع الدعم الموجّهة للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب مشروع استحداث المركز الموحّد للرعاية الأسرية، الذي يُعنى بتقديم نموذج متكامل للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة.

إقامة ذهبية

ووجّه سموه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

واعتمد سموه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي 2025، حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع، بما يرسخ جودة حياة المواطنين، منها: الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى اعتماد مبادرة «ذخر» للمتقاعدين بهدف تمكين وإثراء حياة المتقاعدين عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة «مخيم غمران»، الذي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو الماضي المشروع الإسكاني بمنطقة وادي العمردي، حيث اطلع سموه على سير العمل في كافة المشاريع الإسكانية، ووجّه باعتماد حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

ووجّه سموه بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

استراتيجية

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي في يونيو الماضي اعتمد سموه استراتيجية جودة الهواء 2030، وذلك استمراراً للجهود في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع.

كما اعتمد مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية، الهادف لتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتعليم العالي.

واعتمد سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلعون إليها، بما يدعمهم في بناء مستقبلهم معرفياً ومهنياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بتمكين الطلبة من تجارب تعلّم نوعية تحقق طموحاتهم وتنمي قدراتهم في رحلتهم التعليمية في دبي.

كما اعتمد مشروع تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة، كمركز متخصص في فض المنازعات وطرق حلها ودياً، وذلك من خلال شراكة بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمركز الأوروبي الرائد في مجال الوساطة ADR Centre.

تصنيف عالمي

واعتمد سموه في يوليو الماضي إطلاق نظام تصنيف عالمي جديد، يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحث وإنتاج ونشر المحتوى الإبداعي والعلمي والبحثي والفكري والأكاديمي.

كما أطلق سموه مبادرة «دبي مولاثون»، كمبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع أسلوب الحياة الرياضي النشط والمفعم بالحيوية لدى جميع فئات المجتمع خلال فصل الصيف في دبي، تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي»، لتكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية، وأنشطتها المتنوعة.

وفي سبتمبر الماضي وجّه سموه بتحويل مبادرة «دبي مولاثون» إلى فعالية سنوية تُنظَّم في مختلف مراكز التسوق في دبي، مع التوسع في أنشطتها وتمديد مدتها لتقام على مدار 3 أشهر متتالية بداية من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

كما افتتح سموه بـ«مدينة دبي الأكاديمية» أول فرع دولي للمعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد «IIMA»، وذلك في إطار ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، ووجهة رائدة للمؤسسات الأكاديمية المرموقة.

«قرى راشد»

وتخليداً لإرث الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني أطلق سموه مبادرة «قرى راشد» الخيرية تزامناً مع الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتخليداً لإرثه في العمل الإنساني من خلال إنشاء قرى نموذجية توفر مقومات الحياة الكريمة للأسر من سكن وتعليم ورعاية صحية وخدمات اجتماعية.

وسام

وأطلق سموه وسام «محمد بن راشد للقيادة»، الذي يُمنح لمسؤولي دبي الأكثر تمكيناً لقيادات الصف الثاني في مختلف القطاعات. ويتم منح الوسام سنوياً لشخصية قيادية واحدة ضمن حكومة دبي، أسهمت بفاعلية في إعداد أجيال جديدة من القادة الشباب.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتشكيل «اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي» برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025 بشأن نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي.

إسهامات بارزة

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة التعليم، ودور المعلمين في بناء المستقبل، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وجّه سموه بمنح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم وتربوي متميّز في مراكز الطفولة المبكرة، والمدارس، والجامعات الدولية في الإمارة، ممن قدّموا أداءً وإسهامات بارزة في منظومة التعليم الخاص بالإمارة.

كما أطلق سموه «مقر رواد أعمال دبي»، المنصة الرائدة التي تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

كما وجّه سموه شرطة دبي للعمل أن تكون أفضل جهاز شرطة على مستوى العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التحول الرقمي

واعتمد سموه خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لعام 2025، حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي.

واعتمد سموه إطلاق «منصة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي»، بهدف تمكين الجهات الحكومية في دبي من تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية.

كما اعتمد سموه «برنامج يونيكورن 30»، الذي أعدته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمشاركة 80 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تشكيل «مجلس طلبة دبي» للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك ضمن مبادرة «قادة الغد» المنبثقة عن استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

حزمة

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي «المدينة الأكثر جمالاً وتحضراً والأفضل للعيش في العالم»، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، استراتيجية التشجير والحدائق في إمارة دبي بميزانية 18.3 مليار درهم.

كما تم اعتماد مبادرة «مواهب الطيران 33»، لتعزيز دور الكوادر المواطنة في قطاع الطيران بمختلف مجالاته وتخصصاته وخدماته التشغيلية واللوجستية، وتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل و4,000 فرصة تدريبية، وتبنّي أكثر من 30 شراكة عالمية.

واعتماد حزمة من الحوافز الحكومية لتوسيع خيارات التعليم عالي الجودة بأسعار مقبولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم بدبي التي تضم مدارسها الخاصة نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.

كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة 2033، التي تشكل خريطة طريق طموحة ترسخ مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم، كما تم اعتماد إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس التي تعزز الثقة بها وجهة عالمية مفضلة للتعاملات والخدمات المالية المتقدمة والآمنة، إضافة إلى اعتماد «مشروع توسيع خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي»، الذي يعزز الريادة العالمية لدبي في مجال الرعاية الصحية المتقدمة والاستباقية.

هوية معمارية

وفي 21 نوفمبر اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الهوية المعمارية لمشاريع الطرق في دبي، التي تهدف إلى تطوير الطابع المعماري للعناصر الحضرية ضمن شبكة الطرق والممرات والشوارع المتكاملة في الإمارة، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة متكاملة ومستدامة ترتقي بتجربة السكان والزوار.

وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.

كما وجّه سموه الجهات الحكومية لتعزيز شراكتها ودعمها المقدم للقطاع الخاص، بما يضمن مواصلة زخمه والتوسع في فرص نموه، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وصول ذكي

وفي إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، اعتمد سموه في ديسمبر الماضي تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي لتصبح إحدى القنوات الرئيسية المعتمدة في جميع فنادق دبي وبيوت العطلات، بما يوفر تجربة وصول ذكية وسريعة وآمنة للضيوف المحليين والدوليين.

كما وجّه سموه بتشكيل «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل، وتعيين خليفة القامة رئيساً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسة للإشراف على هذه المنظومة وتنفيذ مستهدفاتها.