«إرادة»: الأسرة خط الدفاع الأول في رحلة التعافي والوقاية

أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في الوقاية من السلوكيات الخطرة، وعنصراً محورياً في مسارات العلاج والتعافي، وتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للأفراد، مشيراً إلى أن إعلان عام الأسرة 2026 يجسد التزاماً وطنياً راسخاً بدعم الأسرة وتمكينها.

وأوضح المركز أن عام الأسرة يعكس رؤية شاملة، تعزز مكانة الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للدعم النفسي والاجتماعي، والشريك الأهم في بناء السلوكيات الإيجابية، والوقاية المبكرة، ودعم التعافي المستدام، بما يسهم في تعزيز استقرار الأفراد وتماسك المجتمع.

وأكد المركز حرصه، في إطار عام الأسرة 2026، على تكثيف برامجه الأسرية، وتوسيع نطاق جلسات الدعم والإرشاد المتخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية، تستهدف تمكين الأسرة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتهيئة بيئة داعمة تحمي الأبناء، وتساند المتعافين، خلال مختلف مراحل العلاج.

وأشار إلى أن برامجه تركز على ترسيخ مفاهيم الاحتواء والدعم، وتجنب الوصم واللوم، باعتبار أن الأسرة تمثل عاملاً حاسماً في نجاح رحلة التعافي، وتسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي على المدى الطويل، كما أن إعلان عام الأسرة 2026 يمثل محطة وطنية مهمة لتعزيز دور الأسرة شريكاً رئيسياً في الوقاية والعلاج والتعافي.