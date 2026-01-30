عبدالله الفلاسي: الطيران والخدمات اللوجستية أكثر القطاعات الواعدة في دبي

أكد عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن قطاعات الطيران والمال والاستثمار والخدمات اللوجستية تمثل أكثر الوجهات الواعدة المستقبلية لوظائف للكوادر الوطنية في الإمارة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش ملتقى دبي للتوطين الذي نظمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.

وقال الفلاسي: إن قطاع الطيران يشهد قفزة نوعية من خلال مبادرة «مواهب الطيران 33» لدعم مطار آل مكتوم ومدينة المطار في جبل علي، لافتاً إلى أن قطاع الطيران سيوفر آلاف الفرص الوظيفية خلال السنوات القادمة لمواكبة التوسعات الكبيرة في «طيران الإمارات» ومشاريع مطار آل مكتوم الدولي.

وأوضح أن القطاع المالي والاستثماري، مدفوعاً بنمو مركز دبي المالي العالمي، يفتح آفاقاً واسعة للخريجين الجدد في التخصصات المالية. وأما الخدمات اللوجستية والمساندة فتشمل تخصصات حيوية مثل الشؤون القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة بنمو المشاريع العملاقة.