اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تعلن جاهزيتها

أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، عن تفاصيل الاستعدادات لمنافسات النسخة السابعة من التحدي «سوات 2026»، والتي ستنطلق فعالياتها في الـ7 إلى 11 من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

موضحةً أن عدد الفرق التي سجلت للمشاركة في التحدي بلغت هذا العام، 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء المنافسات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المُشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار.

فيما ستشهد المُنافسة بثاً يومياً مُباشراً لكافة أحداثه عبر قناة تلفزيون دبي الرياضية، وقناة الإمارات، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والرائد جمال الزعابي رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فرق شرطة دبي التكتيكية، وعدد من الحضور.

وأكد العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» يشهد نجاحاً وتطوراً مُستمراً وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالمي، وذلك منذ توجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتحويل التحدي من محلي إلى عالمي في عام 2018.

وفي ظل المتابعة المُستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.

وأوضح أن هذا العام شهد تسجيل 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم إلى الآن.

من جانبه، أكد العميد محمد الجناحي، أن التحدي بات يعد حدثاً سنوياً يجمع الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحدي هو من أكبر التحديات من حيث عدد الدول المشاركة، ومن حيث قيمة الجوائز.

وقد أخذ صدى كبيراً جداً على مستوى العالم. بدوره، أكد العميد علي المنصوري، وجود خطة إعلامية متكاملة ترافق حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي. وأشار إلى أن الحدث سيواكبه بث مباشر عبر قناة «سوات» بثلاث لغات العربية والإنجليزية و«الصينية»، وبث مباشر على قناتي دبي الرياضية وقناة «الإمارات».

أعلن العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، عن إطلاق مسابقة «أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، تحت مسمى «SWAT Clip»، والتي تستهدف أفراد الجمهور وطلبة الكليات والجامعات الراغبين في حضور فعاليات التحدي.

وأشار إلى أن المشاركة يُشترط فيها أن تعكس واحدة أو أكثر من القيم التالية: «روح الفريق والتعاون، التناغم، القيادة الميدانية، التحدي والمنافسة الشريفة، ولحظات الحسم، والضغط والتركيز والانضباط، الجاهزية الذهنية والدقة، والتنوع الثقافي، وتعدد الجنسيات والخلفيات تحت هدف واحد، القوة والاحتراف الجاهزية البدنية والتكتيكية، التحمل والصمود، والاستمرارية تحت ظروف قاسية».