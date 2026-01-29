اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تعلن جاهزيتها

موضحةً أن عدد الفرق التي سجلت للمشاركة في التحدي بلغت هذا العام، 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً.
فيما ستشهد المُنافسة بثاً يومياً مُباشراً لكافة أحداثه عبر قناة تلفزيون دبي الرياضية، وقناة الإمارات، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.
والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والرائد جمال الزعابي رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فرق شرطة دبي التكتيكية، وعدد من الحضور.
وفي ظل المتابعة المُستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.
وقد أخذ صدى كبيراً جداً على مستوى العالم. بدوره، أكد العميد علي المنصوري، وجود خطة إعلامية متكاملة ترافق حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي. وأشار إلى أن الحدث سيواكبه بث مباشر عبر قناة «سوات» بثلاث لغات العربية والإنجليزية و«الصينية»، وبث مباشر على قناتي دبي الرياضية وقناة «الإمارات».
وأشار إلى أن المشاركة يُشترط فيها أن تعكس واحدة أو أكثر من القيم التالية: «روح الفريق والتعاون، التناغم، القيادة الميدانية، التحدي والمنافسة الشريفة، ولحظات الحسم، والضغط والتركيز والانضباط، الجاهزية الذهنية والدقة، والتنوع الثقافي، وتعدد الجنسيات والخلفيات تحت هدف واحد، القوة والاحتراف الجاهزية البدنية والتكتيكية، التحمل والصمود، والاستمرارية تحت ظروف قاسية».